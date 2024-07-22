هاريس بعد بايدن: أي تغيير تحت شمس أمريكا؟

طيلة ثلاثة أسابيع قاوم الرئيس الأمريكي جو بايدن سلسلة الضغوط المطالبة بانسحابه من سباق الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، ثم انحنى مؤخراً وأعلن الانسحاب في رسالة إلى الشعب الأمريكي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما أوصى أن تكون نائبته كمالا هاريس هي مرشحة الحزب الديمقراطي لمواجهة الرئيس السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترامب.
وإذا كانت الضغوطات قد تزايدت في الأيام الأخيرة وجاءت من بعض أقطاب الحزب الديمقراطي وأعضائه في الكونغرس إلى جانب وسائل الإعلام، فإن أشد الضغوط تأثيراً قد يكون أتى من وضع بايدن الجسدي والذهني حيث تكاثرت عثراته وأخطاؤه وقصوره عن تلبية الوظيفة الأخطر والأكثر حساسية على وجه الأرض. وكانت مظاهر ضعفه قد بلغت ذروة دراماتيكية في أدائه السيئ أمام خصمه ترامب، خلال مناظرة أواخر حزيران/ يونيو الماضي. الأرجح بالتالي أن تحظى تسمية هاريس بزخم متعاظم ومتسارع بالنظر إلى ضيق الوقت قبيل انعقاد المؤتمر الوطني في 19 آب/ أغسطس المقبل.
ولتوّها تتمتع هاريس بمواصفات خاصة في معيار الأسبقية على امتداد التاريخ الأمريكي، فهي أوّل امرأة نائبة للرئيس الأمريكي، والأولى من أصول جامايكية لأبيها وهندية لأمها، وأول امرأة «ملونة» تتولى الادعاء العام في أكبر الولايات الأمريكية تعداداً للسكان، وأول امرأة آسيوية المحتد تُنتخب لعضوية مجلس الشيوخ. وإذا نالت بالفعل ترشيح الحزب الديمقراطي وتمكنت من هزيمة ترامب، فلسوف تصنع سابقة تاريخية كبرى في أنها أول امرأة تترأس للولايات المتحدة.
وخلال سنواتها كنائبة للرئيس الأمريكي أشرفت هاريس على قضايا مثل الهجرة والحدود والإجهاض وإصلاح الأنظمة الانتخابية، ومن غير المستبعد أن تتابع هذه الملفات من موقع الرئاسة. غير مرجح، في المقابل، أن تختلف في السياسة الخارجية عن الخطوط العريضة التي رسمتها إدارة بايدن، بصدد الحلف الأطلسي وأوكرانيا والصين والبيئة، الأمر الذي اتضح خلال مشاركاتها في مؤتمر ميونخ للأمن أو قمة رابطة دول جنوب آسيا أو مؤتمر المناخ في دبي.
وفي المقام الأهم، ليس مرجحاً أيضاً أن تتباين خياراتها بصدد العلاقة الأمريكية ــ الإسرائيلية عموماً، وحرب الإبادة الإسرائيلية ضد قطاع غزة خصوصاً، وذلك رغم أنها أعربت عن تقديرات بدت متمايزة قليلاً من حيث التشديد على الكارثة الإنسانية التي يعيشها المدنيون الفلسطينيون.
ولعلّ ذروة ما ذهبت إليه هاريس كان تصريحها، في آذار/ مارس المنصرم، أنها درست الخرائط، ولا مكان يذهب إليه نحو 1,5 مليون فلسطيني يتواجدون في رفح لأنه طُلب منهم أن يذهبوا إليها، وأنه «من الخطأ الدخول إلى رفح ضمن عملية عسكرية من أي نمط» ولم تستبعد أن تكون هناك «عواقب» من الجانب الأمريكي إذا أقدم الاحتلال على اجتياح المدينة.
وفي كل حال، حين سيعتلي رئيس حكومة الاحتلال سدّة الاجتماع المشترك للكونغرس، سوف تكون هاريس جالسة خلفه مباشرة، وهذه علامة تتجاوز الرمز إلى تأكيد حقيقة قديمة بأنّ أي تغيير ملموس لن يرى النور تحت شمس أمريكا الراهنة.
* سواء فازت هاريس او فاز ترامب
ماذا نستفيد نحن ( العرب والمسلمين) ؟؟؟
حسبنا الله ونعم الوكيل والله المستعان.
أمريكا، ليس في القنافذ أملس. تغيير الأحزاب والأسماء والإجرام واحد.
كلهم سواء , فأمة الكفر واحدة !
الفرق هو ببعض التفاصبل !!
ولا حول ولا قوة الا بالله
تنحي بايدن عن الترشح للرئاسة ؛ فرصة تاريخيّة على العرب استثمارها للحد الأقصى، فبايدن بيده كامل الصلاحيات حتى 20 يناير 2025
سوى كارتر ملف السفارة والرهائن مع ايران قبل تسلم ريغن، قبيل تسليمها لاوباما حاول بوش تصفية القضية الفلسطينية/ حل 3 دول “اسراءيل ومصر والأردن”، التشاحن بين أوباما ونتنياهو ادى لتمرير امريكا استقلال فلسطين بالامتناع عن التصويت بعد 65 فيتو لصالح اسراءيل
خلافات بايدن ونتنياهو ليست حادة، ولكن نصرة الحق الفلسطيني في الشارع الأمريكي وداخل الحزب الديمقراطي في تصاعد مضطرد ، فكل مؤتمر للحزب أو حملة انتخابية لبايدن كان الحق الفلسطيني حاضر وبقوة، لحفظ تركته وإبقاء الحزب قوي ومتماسك بايدن أميل للاستجابة للشارع وقواعد الحزب الديمقراطي بالضغط على اسراءيل ، حجم الضغط يعتمد على عزيمتنا وعملنا لنصرة الحق الفلسطيني
نعم لماذا نريد من هاريس فعل ما نريده ابن فخامة العار من هذا كله نطلب من الولايات المتحدة الأمريكية و ننسى حالنا فعلا بئسا لهذه الأنظمة الجبانه والعمليه لهذا العدو الذي دمر غزه فكل العار لهذا النظام العربي وحتي للإسلامي الذي لا يعرف سوى الركوع للعدو وهذا هو العار الذي نقبع به
الدولة العميقة والمؤسسات تحكم أمريكا لصالح 1% من فاحشي الثراء، والرئيس مجرد متحدث رسمي
الدولة العميقة والمؤسسات تحكم أمريكا لصالح الأثرياء الـ1%، والرئيس مجرد متحدث، ترامب أو هاريس لن يغيرو شيئا
أنا اتوقع أن يستقيل الرئيس بايدن.. بسبب تقني..
هو لا يريد.. وقد انسحب على مضض..
لكن لم يبقى هناك مدة طويلة للتسويق لكاميلا
هاريس.. وقد ضاعت عليها أول مناظرة.. وهناك شيئ
مهم للغاية هو الأموال التي جمعها بايدن للحملة
الانتخابية.. هي دفعت للحزب لكن باسم بايدن
كمرشح.. ولا يمكن تغيير هدفها لهاريس.. فهناك
مانحين ربما لا يوافقون على ترشيحها.. أو يريدون
انتزاع ضمانات منها قبل الأموال.. وقد استغرق
وقت جمعها وقتا طويلا..
ولا يمكن تحويلها باسم هاريس سوى اذا أصبحت
رئيسة لأمريكا.. وهذا ممكن في حالة استقالة بايدن
فقط وحصريا.. وان لم يفعل.. ستضبع الأموال..
والجمهوريون سيطعنون في الأمر اذا تم تغيير
وجهة الأموال إلى حملة هاريس..
أيام ضعط صعبة تنتظر بابدن.. لم تنتهي بعد..
هناك.حل آخر هو أن يقوم المانحون بالموافقة ..
في هذه الحالة لن يستقيل بايدن.. لكن هذا غير
محتمل.. بدون مفاوضات شخصية مع هاريس
قبل دفع الأموال.. فالمانحون لا يشترون سمكا في
البحر.. Money is beautiful
ههههه خلط سافر بين الاستقالة وبين التنحي عن سباق الانتخابات –
وفوقها ، مع ذلك ، يتوقع الأولى جادا ولأسباب تقنية ، كما يطنطن
هذا ما يفعله المتسكعون وراء حواسيبهم وهم يطنبون ولعا بالثرثرة
الفاقدون للبوصلة لم يفهموا الفرق بين أن بايدن
انسحب أو تنحى من الترشح.. والاستقالة من منصبه
لما تبقى له من مدة حكم.. كي تصبح هاريس رئيسة
لأسابيع معدودات… لتقادي الاشكال.. ..
هذا ما يفعله الغل والحقد عند البعض.. يعمي الأبصار..
تتمة رجاء..
كلمات .. مثل سافر.. تسكع.. وثرثرة ..
مردودة عليك.. طبعا… لن اجاريك في هذا
الانحطاط.. أكتفي بردها عليك..