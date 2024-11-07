هاريس تتعهد “مساعدة” ترامب بعد فوزه الكبير في الانتخابات الرئاسية الأمريكية- (فيديو)

واشنطن: تعهّدت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس الأربعاء انتقالا سلميا للسلطة إلى دونالد ترامب بعد الفوز الكبير الذي حقّقه المرشّح الجمهوري في السباق إلى البيت الأبيض والذي أحدث صدمة في الولايات المتحدة وسائر أنحاء العالم.

وقالت المرشحة الديمقراطية في خطاب الإقرار بالهزيمة “يجب علينا أن نتقبّل نتائج هذه الانتخابات. في وقت سابق الأربعاء، تحدّثت إلى الرئيس المنتخب ترامب وهنّأته بفوزه”.

وأضافت في الخطاب الذي ألقته أمام حشد من أنصارها في جامعة هوارد التي تخرجت منها في واشنطن “لقد أبلغته أيضا أنّنا سنساعده وفريقه في المرحلة الانتقالية، وأنّنا سنشارك في انتقال سلمي للسلطة”.

#KamalaHarrisConcedesDefeat

وارتدت عودة الملياردير الجمهوري البالغ (78 عاما) إلى السلطة طابعا استثنائيا لأنّ حملته الانتخابية الثالثة تخللتها محاولتا اغتيال وأربع لوائح اتهام وإدانة جنائية.

وحقق ترامب انتصارا واضحا وكاسحا، إذ فاز في الولايات المتأرجحة من جورجيا إلى بنسلفانيا مرورا بويسكونسن ليقضي بذلك على آمال هاريس، قبل أن تعطيه ميشيغان، معقل الديمقراطيين السابق، الدفع النهائي.

وفي انتظار نتائج ثلاث ولايات، باتت في حوزة الجمهوري أصوات 294 من كبار الناخبين مقابل 223 لمنافسته، متجاوزا بذلك وبفارق كبير عتبة الـ270 صوتا المطلوبة للفوز في الانتخابات التي تجري بنظام الاقتراع غير المباشر.

ويبدو أيضا أن ترامب سيفوز بالتصويت الشعبي للمرة الأولى.

وفي خطاب الفوز، دعا ترامب الذي سيؤدي اليمين الدستورية ويتولى منصبه رسميا في 20 كانون الثاني/ يناير، إلى “الوحدة”، وحضّ الأمريكيين على وضع “الانقسامات التي حدثت في السنوات الأربع الماضية وراءنا”.

وأتت دعوته هذه بعد أن هاجم خلال حملته الانتخابية منافسته وكال لها الشتائم واتهم المهاجرين “بتسميم دماء البلاد”.

واتفق ترامب وهاريس على “أهمية توحيد” الولايات المتحدة وذلك في اتصال هاتفي بينهما الأربعاء، أقرّت فيه نائبة الرئيس بهزيمتها.

وقال المتحدث باسم حملة ترامب ستيفن شونغ في بيان إنّ “الرئيس ترامب شكر نائبة الرئيس هاريس على تصميمها واحترافيتها ومثابرتها طوال فترة الحملة الانتخابية، واتفقا على أهمية توحيد البلاد”.

وما زالت ذكرى أحداث 6 كانون الثاني/ يناير 2021 تخيم على ذاكرة الأمريكيين، اذ اقتحم حينها مئات من أنصار ترامب مبنى الكابيتول، أحد أهم رموز الديمقراطية الأمريكية، في محاولة لمنع المصادقة على فوز جو بايدن.

كذلك هنّأ الرئيس الأمريكي جو بايدن ترامب على فوزه في الانتخابات ودعاه لزيارة البيت الأبيض، وفق ما أعلنت الرئاسة الأمريكية الأربعاء.

وأفاد البيت الأبيض في بيان أن الديمقراطي بايدن (81 عاما) الذي انسحب من السباق الانتخابي لصالح هاريس، “سيدلي بخطاب إلى الأمة” الخميس للحديث عن نتائج انتخابات الثلاثاء والمرحلة الانتقالية.

وأشاد بايدن بـ”نزاهة” هاريس وقال في بيان إنّ “ما شاهدته أمريكا اليوم كان كامالا هاريس التي أعرفها واحترمها بعمق. لقد كانت شريكة رائعة وعاملة في الشأن العام نزيهة وشجاعة وذات شخصية”.

كما تلقّى ترامب التهاني من الرئيس الأسبق باراك أوباما.

الحكم على “أفعاله”

وتلقى الرئيس المنتخب سيلا من التهاني من قادة ومسؤولين في الخارج من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مرورا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأعرب ماكرون وترامب الأربعاء عن “رغبتهما بالعمل على عودة السلام والاستقرار” في مواجهة “الأزمات الدولية الكبرى المستمرة”، وفق الإليزيه.

كما أجرى نتنياهو اتصالا هاتفيا بترامب بعد فوزه في الانتخابات، وبحثا “التهديد الإيراني” لأمن الدولة العبرية، بحسب مكتب رئيس الحكومة.

وكتب زيلينسكي على منصة إكس “أجريت مكالمة ممتازة مع الرئيس دونالد ترامب وهنأته على فوزه التاريخي الساحق”، مضيفا “اتفقنا على الحفاظ على حوار وثيق والتقدم بتعاوننا. قيادة أمريكية قوية وثابتة هي أمر حيوي للعالم وللسلام العادل”.

أما الكرملين فتمايز بإعلانه أنه سيحكم على ترامب على أساس “أفعاله”، لا سيما فيما يتعلق باحتمال خفض الدعم الأمريكي لأوكرانيا.

كما هنّأت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم ترامب، وذلك بعيد تأكيدها أنّ عودة الملياردير الجمهوري إلى البيت الأبيض لا تثير أي “قلق” لبلادها.

وأحدثت عودة ترامب إلى البيت الأبيض حالة من النشوة بين الملايين من الأمريكيين الذين ارتدوا قبعات حمراء فيما تسببت لدى كثيرين آخرين بحالة من الخوف مع شعور بالصدمة بسبب مرارة خطابه.

وعبّر بعضهم، مثل فريدي لين، وهو من سكان نيويورك ويبلغ من العمر 29 عاما، عن ذلك بقوله “إنه أمر سيء للغاية”. وأضاف أنه “قلق من رؤية مزيد من الكراهية” تنتشر في البلاد.

وترامب هو ثاني رئيس أمريكي يفوز بولايتين غير متتاليتين، بعد غروفر كليفلاند الذي قاد البلاد بين عامي 1885 و1889، ثم بين عامي 1893 و1897.

وأشادت وسائل إعلام مختلفة في الولايات المتحدة بـ”ملك العودة” و”العملاق” ترامب بعد فوزه بفارق كبير على هاريس، في شكل خالف غالبية توقعات المحللين والصحف.

ورحّبت الأسواق بفوزه وسجل الدولار مكاسب واضحة وكذلك بورصة وول ستريت.

ومع ذلك، فإن رئاسته الثانية التي لا يمكن التنبؤ بما ستحمله، يمكن أن تنذر باضطرابات كبيرة بعد أن توعد الملياردير “بأكبر عملية” ترحيل على الإطلاق للمهاجرين منذ اليوم الأول.

طرد… تنقيب… ضرائب

وبعدما انتقد بشدة المليارات التي تنفق في الحرب في أوكرانيا، وعد بحل هذا النزاع حتى قبل أداء القسم، وهو احتمال يثير قلق كييف.

وأكد قطب العقارات أيضا أنه سينهي الحرب في الشرق الأوسط، بدون أن يوضح كيف يمكن القيام بذلك.

وتعهد الجمهوري المعروف بتشككه في قضايا المناخ، بعدم الالتزام باتفاق باريس حول المناخ وبالتنقيب عن النفط “بأي ثمن”.

وبشأن الاقتصاد يريد ترامب “سرقة الوظائف من الدول الأخرى” من خلال التخفيضات الضريبية والرسوم الجمركية.

لكن ترامب يبقى غامضا حين يتعلق الأمر بالحق في الإجهاض، والذي أضعفه إلى حد كبير قضاة المحكمة العليا الذين يفاخر بتعيينهم.

وحذّر رئيس الوزراء الفرنسي ميشال بارنييه الأوروبيين من “النزعة الفردية”، في مواجهة ترامب الذي يعد باعتماد سياسات حمائية.

انتصار في مجلس الشيوخ

وسيمكن للرئيس الجديد الاعتماد على مجلس الشيوخ الذي استعاده الجمهوريون من الديمقراطيين. وسيكون انتصاره كاملا إذا احتفظ حزبه بمجلس النواب.

ويشعر الديمقراطيون بالقلق إزاء تهديداته المتزايدة ضد “العدو الداخلي” وتعطشه للانتقام.

ولم ترشح تفاصيل كثيرة حول خيارات إدارة ترامب المستقبلية، مع استثناء واحد لافت هو انه أعلن أنه سيوكل مسؤولية كبرى للملياردير إيلون ماسك الذي أنفق أكثر من 110 ملايين دولار من ثروته على حملة الحزب الجمهوري.

وبانتخابهم ترامب، قرر الأميركيون وضع رجل يبلغ 78 عاما على رأس أكبر قوة في العالم وسيصبح في كانون الثاني/ يناير أكبر رئيس للولايات المتحدة يؤدي اليمين الدستورية.

وسيعلم ترامب بعقوبته في 26 تشرين الثاني/ نوفمبر حين يصدر الحكم بحقه في قضية دفع أموال سرا لنجمة أفلام إباحية للتستر على علاقة جنسية مفترضة جمعت بينهما.

وما زال من المبكر القول ما سيكون أثر انتخابه على متاعبه القانونية حيث يواجه احتمال السجن في عدة قضايا.

(أ ف ب)