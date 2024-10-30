هاريس تتقدم في ويسكونسن وميشيغان وتتساوى مع ترامب في بنسلفانيا

واشنطن: أظهر استطلاع رأي جديد أجرته شبكة سي.إن.إن الإخبارية الأمريكية اليوم الأربعاء أن نائبة الرئيس كامالا هاريس تتقدم على منافسها الجمهوري دونالد ترامب في ولايتي ميشيغان وويسكونسن لكن المرشحين متعادلان في ولاية بنسلفانيا قبل أقل من أسبوع على الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في الخامس من نوفمبر تشرين الثاني.

وتتقدم هاريس على ترامب بنسبة 48 بالمئة مقابل 43 بالمئة بين الناخبين المحتملين في ميشيغان وبنسبة 51 بالمئة مقابل 45 بالمئة في ويسكونسن، وهما اثنتان من ثلاث ولايات متأرجحة أُطلق عليها اسم “الجدار الأزرق” بعدما ساعدت الرئيس جو بايدن في هزيمة ترامب في عام 2020.

(رويترز)