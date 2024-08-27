هاريس تجري الخميس مع والز أول مقابلة تلفزيونية لهما كمرشحين عبر شبكة سي إن إن

واشنطن: أعلنت شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأميركية الثلاثاء أنّها ستجري الخميس مقابلة مع كلّ من مرشحة الحزب الديموقراطي للانتخابات الرئاسية كامالا هاريس والمرشح لمنصب نائبها تيم والز، في أول مقابلة لهما منذ ترشّحهما للانتخابات المقررة في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وقالت “سي إن إن” إنّ المذيعة دانا باش ستجري هذه المقابلة المشتركة مع هاريس ووالز الخميس أثناء قيامهما برحلة انتخابية إلى ولاية جورجيا (جنوب) المتأرجحة.

وأوضحت الشبكة أنّ المقابلة ستبثّ في الساعة التاسعة من مساء اليوم نفسه (الأولى من فجر الجمعة ت غ).

وتعرّضت المرشحة الديموقراطية البالغة من العمر 59 عاما لضغوط متزايدة لإجراء مقابلة فعلية مع إحدى وسائل الإعلام الأميركية الكبرى بعد أن اكتفت بإجراء حوارات مقتضبة للغاية مع صحافيين خلال أسفارها أو بلقاءات مع مؤثرين.

والمقابلة التي ستجريها هاريس بالاشتراك مع حاكم ولاية مينيسوتا الذي اختارته لخوض الانتخابات معها مرشحّاً لمنصب نائب الرئيسة، ستليها مناظرة مع المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية دونالد ترامب من المقرر أن تجري في العاشر من أيلول/سبتمبر.

وحلت هاريس نائبة الرئيس الأميركي جو بايدن مكانه في السباق الرئاسي بعدما أعلن انسحابه منه في 21 تموز/يوليو.

وانسحب بايدن في أعقاب أدائه الكارثي خلال المناظرة التي جرت بينه وبين ترامب في نهاية حزيران/يونيو.

والتحدي الذي تواجهه هاريس المتقدمة على ترامب حالياً بشكل طفيف في استطلاعات الرأي، يكمن في حفاظها على زخمها أو حتى توسيع الفارق مع الرئيس السابق.

(أ ف ب)