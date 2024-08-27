سياسة | دولي | الولايات المتحدة

هاريس تجري الخميس مع والز أول مقابلة تلفزيونية لهما كمرشحين عبر شبكة سي إن إن

منذ 47 دقيقة

حجم الخط
0

واشنطن:  أعلنت شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأميركية الثلاثاء أنّها ستجري الخميس مقابلة مع كلّ من مرشحة الحزب الديموقراطي للانتخابات الرئاسية كامالا هاريس والمرشح لمنصب نائبها تيم والز، في أول مقابلة لهما منذ ترشّحهما للانتخابات المقررة في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وقالت “سي إن إن” إنّ المذيعة دانا باش ستجري هذه المقابلة المشتركة مع هاريس ووالز الخميس أثناء قيامهما برحلة انتخابية إلى ولاية جورجيا (جنوب) المتأرجحة.

وأوضحت الشبكة أنّ المقابلة ستبثّ في الساعة التاسعة من مساء اليوم نفسه (الأولى من فجر الجمعة ت غ).

وتعرّضت المرشحة الديموقراطية البالغة من العمر 59 عاما لضغوط متزايدة لإجراء مقابلة فعلية مع إحدى وسائل الإعلام الأميركية الكبرى بعد أن اكتفت بإجراء حوارات مقتضبة للغاية مع صحافيين خلال أسفارها أو بلقاءات مع مؤثرين.

والمقابلة التي ستجريها هاريس بالاشتراك مع حاكم ولاية مينيسوتا الذي اختارته لخوض الانتخابات معها مرشحّاً لمنصب نائب الرئيسة، ستليها مناظرة مع المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية دونالد ترامب من المقرر أن تجري في العاشر من أيلول/سبتمبر.

وحلت هاريس نائبة الرئيس الأميركي جو بايدن مكانه في السباق الرئاسي بعدما أعلن انسحابه منه في 21 تموز/يوليو.

وانسحب بايدن في أعقاب أدائه الكارثي خلال المناظرة التي جرت بينه وبين ترامب في نهاية حزيران/يونيو.

والتحدي الذي تواجهه هاريس المتقدمة على ترامب حالياً بشكل طفيف في استطلاعات الرأي، يكمن في حفاظها على زخمها أو حتى توسيع الفارق مع الرئيس السابق.

(أ ف ب)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

استطلاع رأي: هاريس تتقدم على ترامب بفارق 7 نقاط
25 - أغسطس - 2024
واشنطن تحمّل طهران مسؤولية هجوم إلكتروني استهدف حملة ترامب
20 - أغسطس - 2024
حملة وحلفاء كاملا هاريس يدعون مندوبي الحزب الديمقراطي إلى دعمها قبل مؤتمر الحزب
21 - يوليو - 2024
مستشار: “لا شيء” سيتغير في حملة ترامب الانتخابية إذا انسحب بايدن من السباق الرئاسي
18 - يوليو - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية