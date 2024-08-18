هاريس تحصل على 49% وترامب 45% في استطلاعات الرأي

نيويورك: حظيت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس على تأييد 49%، مقابل 45% لدونالد ترامب، بين الناخبين المسجلين، حسب استطلاع للرأي أجرته صحيفة “واشنطن بوست” وشبكة “إيه.بي.سي نيوز” ومؤسسة اسبوس لاستطلاعات الرأي.

وتم إجراء استطلاع الرأي على الانترنت في الفترة من التاسع حتى 13 آب/أغسطس، بين 2336 بالغا أمريكيا، من بينهم 1901 ناخب مسجل، حسب وكالة “بلومبرغ ” للأنباء اليوم الأحد.

ولدى النتائج هامش خطأ بالزيادة أو النقص نقطتان للبالغين الأمريكيين و5ر2 نقطة بين الناخبين المسجلين.

وكان استطلاع للرأي أجرته شبكة إيه بي سي نيوز ومؤسسة “إبسوس” يومي 26 و27 تموز / يوليو الماضي، قد أظهر أن نسبة التأييد لنائبة الرئيس كامالا هاريس شهدت ارتفاعا بين الأمريكيين منذ قرار جو بايدن التخلي عن الترشح في الانتخابات الرئاسية.

وتأتي هذه الأرقام في الوقت الذي جمعت فيه حملة هاريس 200 مليون دولار خلال الأسبوع الذي انضمت فيه للسباق الرئاسي 2024.

(د ب أ)