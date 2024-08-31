هاريس تدعو ترامب إلى مناظرة “مع تشغيل مكبرات الصوت طوال الوقت”- (تدوينة)

واشنطن: دعت كاملا هاريس مرشحة الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر تشرين الثاني منافسها الجمهوري دونالد ترامب اليوم السبت إلى مناظرتها مع تشغيل مكبرات الصوت طوال المناظرة.

ووافقت هاريس والرئيس السابق ترامب على إجراء مناظرة تستضيفها شبكة (إيه.بي.سي نيوز) في العاشر من سبتمبر أيلول.

وقالت هاريس في منشور على منصة إكس “دونالد ترامب يخضع لمستشاريه الذين لن يسمحوا له بإجراء مناظرة يتم خلالها تشغيل مكبر الصوت طوال الوقت. إذا كان فريقه لا يثق به، فإن الشعب الأمريكي لا يمكنه ذلك بكل تأكيد”.

وأضافت “نحن نتنافس على منصب رئيس الولايات المتحدة. دعونا نجري مناظرة بكل شفافية، مع تشغيل مكبرات الصوت طوال الوقت”.

Donald Trump is surrendering to his advisors who won't allow him to debate with a live microphone. If his own team doesn't have confidence in him, the American people definitely can’t. We are running for President of the United States. Let’s debate in a transparent way—with the… https://t.co/mjyaiUTwAA — Kamala Harris (@KamalaHarris) August 31, 2024

وذكر ترامب أنه كان يفضل ترك مكبر صوته مفتوحا وأنه لم يكن راضيا على كتم الصوت خلال المناظرة الأخيرة أمام الرئيس الحالي جو بايدن الذي قرر عدم خوض سباق الرئاسة.

وقد تساعد ما تسمى “مكبرات الصوت المفتوحة أو (الساخنة)” المرشحين السياسيين أو تضرب هم، إذ إنها تلتقط تعليقات قد تكون غير مناسبة للجمهور العام في بعض الأحيان. كما يمنع غلق مكبرات الصوت أحد طرفي المناظرة من مقاطعة الطرف الآخر.

ولم يرد ممثل عن شبكة إيه.بي.سي بعد على طلب للتعليق.

(رويترز)