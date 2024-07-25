سياسة | دولي | الولايات المتحدة

تنديد بحرق العلم الأمريكي في احتجاج مؤيد للفلسطينيين بواشنطن.. ونشطاء يتهمون إسرائيليا بمحاولة إثارة الفتنة- (فيديو)

25 - يوليو - 2024

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واشنطن: أدانت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، حرق العلم الأمريكي في المظاهرات المناهضة لزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن.

وقالت هاريس في تصريحات لصحيفة نيويورك تايمز: ”أدين حرق العلم الأمريكي، هذا العلم هو رمز مثلنا العليا كأمة… ولا ينبغي تدنيسه بهذه الطريقة”.

وأوضحت: ”أؤيد الحق في التظاهر السلمي، ولكن دعونا نكون واضحين: معاداة السامية والكراهية والعنف من أي نوع يجب ألا يكون له مكان في أمتنا”.

وتداول نشطاء صورة لرجل قام بحرق العلم الأمريكي وقالوا إنه “متسلل إسرائيلي” أقدم على فعله لإثارة الكراهية وتشويه المظاهرات الداعمة لغزة  خلال زيارة نتنياهو.

(وكالات)

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  1. يقول مراقب محايد:
    يوليو 25, 2024 الساعة 5:28 م

    كمالا هاريس تسير على خطى السكير جو بايدن في خضوعها للوبي اليهودي و تضحيتها بمصالح امريكا خدمة لإسرائيل التي تستعبد امريكا و تتحكم بها

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    1. يقول Dr arar:
      يوليو 25, 2024 الساعة 8:26 م

      يكفي أن زوجها يهودي صهيوني.

  2. يقول فصل الخطاب:
    يوليو 25, 2024 الساعة 6:05 م

    ههه شر البلية ما يضحك حقا وصدقا هذه دمية أخرى دمية بيد اللوبي الصهيوني اليهودي يا دودي ✌️🇵🇸☹️☝️🐒🚀🐖

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