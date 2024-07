تنديد بحرق العلم الأمريكي في احتجاج مؤيد للفلسطينيين بواشنطن.. ونشطاء يتهمون إسرائيليا بمحاولة إثارة الفتنة- (فيديو)

واشنطن: أدانت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، حرق العلم الأمريكي في المظاهرات المناهضة لزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن.

وقالت هاريس في تصريحات لصحيفة نيويورك تايمز: ”أدين حرق العلم الأمريكي، هذا العلم هو رمز مثلنا العليا كأمة… ولا ينبغي تدنيسه بهذه الطريقة”.

وأوضحت: ”أؤيد الحق في التظاهر السلمي، ولكن دعونا نكون واضحين: معاداة السامية والكراهية والعنف من أي نوع يجب ألا يكون له مكان في أمتنا”.

وتداول نشطاء صورة لرجل قام بحرق العلم الأمريكي وقالوا إنه “متسلل إسرائيلي” أقدم على فعله لإثارة الكراهية وتشويه المظاهرات الداعمة لغزة خلال زيارة نتنياهو.

📺🇺🇸🇮🇱🇵🇸 THE NOSE KNOWS: An Israeli infiltrator into the pro-Palestine protest burns the American Flag to stir up hatred against Gaza & support for Israel during Netanyahu’s visit to congress.

This post and this person has now been viewed over 10 million times and not a single person across the internet has been able to identify this person who boldly burned an American flag in broad daylight with news cameras rolling.

Now the question is whose payroll is he on? https://t.co/fHl2947sY2 pic.twitter.com/2bG1CHs1Id

— Candace Owens (@RealCandaceO) July 25, 2024