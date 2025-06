هاريس تزعجه وتضعه في موقف دفاعي خلال مناظرة محتدمة.. ترامب: المهاجرون يأكلون حيواناتنا الأليفة! ـ (فيديو)

فيلادلفيا: وضعت نائبة الرئيس الأمريكي الديمقراطية كامالا هاريس منافسها الجمهوري دونالد ترامب في موقف دفاعي خلال مناظرة رئاسية محتدمة، اليوم الأربعاء، بسلسلة من الهجمات في ما يتعلق بالإجهاض، ومدى ملاءمته للمنصب، ومشاكله القانونية العديدة، بينما سعى الاثنان إلى اقتناص لحظة لإقناع الناخبين بالتصويت لهما في انتخابات متقاربة.

وفي دفعة لحملة هاريس، قالت نجمة البوب تيلور سويفت لمتابعيها البالغ عددهم 283 مليوناً على إنستغرام، في منشور بعد المناظرة مباشرة، إنها ستدعم هاريس ومرشحها لمنصب نائب الرئيس تيم والز في انتخابات الخامس من نوفمبر تشرين الثاني. وحظي المنشور بإعجاب ما يقرب من مليوني شخص في غضون 25 دقيقة.

وبدا أن هاريس (59 عاماً)، المدعية العامة السابقة أزعجت ترامب (78 عاماً) مراراً، ما دفع الرئيس السابق الغاضب، الذي بدا عليه الغضب بوضوح، إلى تقديم سلسلة من الردود المليئة بالأكاذيب.

وفي مرحلة ما، تطرقت إلى التجمعات الانتخابية لترامب، واستفزته بقولها إن الناس غالباً ما يغادرون مبكراً “بسبب الإرهاق والملل”.

ورد ترامب، الذي شعر بالإحباط من حجم حشود هاريس، قائلاً: “حشودنا هي الأكبر والأكثر روعة في تاريخ السياسة”.

وتجادل المرشحان حول قضايا مثل الهجرة والسياسة الخارجية والرعاية الصحية.

وقالت هاريس مخاطبة ترامب: “أنت لن تكون سوى لقمة سائغة” لبوتين، مؤكّدة أنّه لو كان ترامب رئيساً اليوم “لكان بوتين يجلس حالياً في كييف، ولكانت أنظاره متّجهة نحو بقية أوروبا، بدءاً من بولندا”.

وأضافت: “لماذا لا تخبر 800.000 أمريكي بولندي هنا في بنسلفانيا بمدى السرعة التي ستستسلم بها تحت شعار خدمة، وما تعتقد أنه صداقة مع… دكتاتور سيبتلعك لقمة سائغة”.

لكن المناظرة لم تتضمن الكثير من التفاصيل السياسية المحددة. إلا أن نهج هاريس القوي نجح في توجيه التركيز إلى ترامب ليشعر حلفاؤها بالابتهاج ويعترف بعض الجمهوريين بالتحديات التي يواجهها ترامب.

وقال مارك شورت، الذي شغل منصب كبير موظفي مايك بنس، نائب ترامب السابق: “أضاع ترامب فرصة تحويل التركيز إلى سياسات بايدن وهاريس بشأن الاقتصاد والحدود، وبدلاً من ذلك وقع في فخّها، وتشتت تركيزه بين إنكار نتيجة الانتخابات السابقة، ومسألة المهاجرين الذين يأكلون حيواناتنا الأليفة”.

وتفوه ترامب بعدة ادعاءات كاذبة وتصريحات متطرفة خلال المناظرة، مما دفع المنسقين إلى التصحيح عدة مرات.

وربما كان أكثر التصريحات الصادمة تركيز ترامب على ادعاء كاذب انتشر على نطاق واسع بأن هناك مهاجرين من هايتي في سبرينغفيلد في ولاية أوهايو يسرقون الحيوانات الأليفة من السكان أو يصطادون حيوانات برية من المتنزهات ويأكلونها.

وقال ترامب خلال المناظرة “إنهم يأكلون الكلاب! الأشخاص الذين جاءوا إلى البلاد. إنهم يأكلون القطط! إنهم يأكلون حيوانات أليفة يربيها الناس الذين يعيشون هناك”.

وضحكت هاريس وهزت رأسها، وقال أحد المنسقين إنه لم ترد تقارير موثوقة عن تعرض حيوانات أليفة للأذى. ورد ترامب بأنه شاهد مقابلات تلفزيونية مع أشخاص قالوا إن كلابهم تم أخذها وأكلها.

