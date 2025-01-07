هاريس تزور سنغافورة والبحرين وألمانيا قبل ترك منصبها

واشنطن: قال البيت الأبيض اليوم الثلاثاء إن كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي ستسافر إلى أوروبا والشرق الأوسط وآسيا في الفترة من 13 إلى 17 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وبحسب البيت الأبيض، فإن الجولة التي من المرجح أن تكون الأخيرة لهاريس بصفتها نائبة للرئيس قبل ترك منصبها في 20 يناير/ كانون الثاني، ستشمل سنغافورة والبحرين وألمانيا. وسيرافقها زوجها دوج إيمهوف.

وقال البيت الأبيض في بيان إن هاريس ستلتقي مع الزعماء، وتزور قاعدة شانغي البحرية أثناء وجودها في سنغافورة في 15 يناير/ كانون الثاني.

وبحسب البيان، ستلتقي في اليوم التالي مع القادة في المنامة عاصمة البحرين، وستزور وحدة دعم الأنشطة البحرية في البحرين، ومقر القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية والأسطول الأمريكي الخامس.

وأضاف البيت الأبيض أن هاريس، ستتوجه في 16 يناير/ كانون الثاني إلى شبانغدالم في ألمانيا لزيارة الجناح المقاتل رقم 52 التابع للقوات الجوية الأمريكية في قاعدة شبانغدالم الجوية.

وقال البيت الأبيض “خلال جولتها، ستناقش نائبة الرئيس إنجازات إدارة بايدن-هاريس على مدى السنوات الأربع الماضية في كل منطقة، والشراكة الأمريكية مع الدول المعنية، ومساهمات القوات العسكرية الأمريكية في الأمن الإقليمي والعالمي، والمصالح الأمنية الوطنية الدائمة للولايات المتحدة”.

وأضاف أن هاريس ستتواصل مع القوات الأمريكية خلال الزيارة.

(رويترز)