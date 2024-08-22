هاريس تستعد لإلقاء خطاب يعيد تقديمها لأمريكا

شيكاغو: تسعى كاملا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي إلى إعادة تقديم نفسها لأمريكا وإظهار التباين الحاد بينها وبين الجمهوري دونالد ترامب يوم الخميس عندما تقبل ترشيح الحزب الديمقراطي لها لخوض الانتخابات الرئاسية 2024.

وبزغت هاريس كمرشحة للحزب الديمقراطي قبل أكثر من شهر بقليل عندما أجبر حلفاء الرئيس جو بايدن (81 عاما) إياه على الانسحاب من السباق. وإذا ما نجحت فإنها ستكتب التاريخ كأول امرأة تُنتخب رئيسة للولايات المتحدة.

ووفقا لمعاونين لهاريس (59 عاما) فإنها تخطط للحديث عن حياتها كونها ابنة لأب من جامايكا وأم من الهند وستستعرض خططها للتعامل مع ارتفاع التكاليف وتعزيز الحريات الشخصية بما في ذلك حقوق الإجهاض.

وفي خطاب سيكون بمثابة تتويج للمؤتمر الوطني للحزب الذي استمر أربعة أيام في شيكاغو، تعتزم بحسب معاونيها توجيه انتقادات حادة لترامب.

وعلى مدى الأيام الثلاثة الماضية، سعى الديمقراطيون إلى تقديم أنفسهم باعتبارهم صوت القيم الأمريكية من البلدات الصغيرة وحتى ما وراء البحار.

قضية غزة

خارج مقر انعقاد المؤتمر، تجمع نحو 200 من المتضامنين مع فلسطين للاحتجاج على دعم الولايات المتحدة لإسرائيل في حربها على غزة. وتعد هذه القضية واحدة من أكثر القضايا إثارة للانقسام بين الديمقراطيين ولم تحظ باهتمام كبير في المؤتمر وهو ما قد يتسبب في إلحاق أضرار بهم في الانتخابات.

(رويترز)