هاريس تصف ترامب بالجبن خلال حملتها الانتخابية في بنسلفانيا

مون تاونشيب (بنسلفانيا) : انتقدت نائبة الرئيس الأمريكي كاملا هاريس على نحو غير مباشر الرئيس السابق ومنافسها الجمهوري في انتخابات الرئاسة دونالد ترامب، الأحد، وألمحت إلى أن ترامب “جبان” تركز سياساته على تقويض المنافسين.

أدلت هاريس بتصريحاتها خلال حملة انتخابية في ولاية بنسلفانيا التي عادة ما تكون ساحة منافسة محتدمة في انتخابات الرئاسة. وكانت برفقة حاكم ولاية مينيسوتا والمرشح الديمقراطي لمنصب نائب الرئيس تيم والز. وستتجه هاريس بعد ذلك إلى شيكاجو للمشاركة في المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي الذي يبدأ غدا الاثنين.

وقالت هاريس لحشد من أنصارها “حدث هذا النوع من الانحراف على مدى السنوات العديدة الماضية على ما أعتقد، والذي يتمثل في الإيحاء بأن مقياس قوة الزعيم يعتمد على من يهزمه. في حين أن ما نعرفه هو أن المقياس الحقيقي والصادق لقوة الزعيم يعتمد على من يرفعه. أي شخص يركز على تقويض الآخرين هو جبان”.

ولم تذكر هاريس اسم ترامب مباشرة، في حين وصفها المرشح الجمهوري خلال حملة انتخابية في شرق بنسلفانيا أمس السبت بأنها “متطرفة” و”مجنونة”.

وأظهرت استطلاعات الرأي أن هاريس سدت الفجوة مع الرئيس السابق ترامب على المستوى الوطني وفي الكثير من الولايات الثماني الحاسمة، ومنها بنسلفانيا التي ستلعب دورا مهما في اختيار خليفة الرئيس الديمقراطي جو بايدن.

وقال حاكم ولاية إيلينوي الديمقراطي جيه.بي بريتزكر في تصريحات لشبكة سي.إن.إن اليوم الأحد “لقد حضرت كل مؤتمر منذ أن أتيح لي الحق في التصويت، ويمكنني أن أقول إنني لم أشعر بهذا النوع من الطاقة والحماسة في أي مؤتمر آخر باستثناء مؤتمر باراك أوباما”.

وأصبح أوباما في عام 2008 أول رئيس منتخب من أصحاب البشرة السوداء في تاريخ الولايات المتحدة. وفي حالة فوزها في الانتخابات المقبلة ستصبح هاريس، صاحبة البشرة السوداء التي لها أصول آسيوية، أول امرأة تتقلد المنصب.

وسوف تزور هاريس ومرشحها لمنصب نائب الرئيس تيم والز حاكم مينيسوتا مقاطعتي أليغيني وبيفر في ولاية بنسلفانيا، وهما من المناطق التي تعتبرها حملتها حاسمة للفوز بتصويت الناخبين في الولاية.

وقال مؤيدون لترامب إنهم يأملون في أن يعيد الرئيس السابق تركيز حملته على السياسة بدلا من الهجمات الشخصية المتكررة على هاريس، التي اعتمد عليها بشدة في الأسابيع التي تلت ظهورها كمرشحة ديمقراطية محتملة.

وقال السناتور الجمهوري لينزي غراهام في تصريح لشبكة “إن بي سي” اليوم الأحد “يمكن للرئيس ترامب أن يفوز في هذه الانتخابات. سياساته جيدة لأمريكا وإذا أجريت مناظرة سياسية فإنه سيفوز. قد لا يفوز دونالد ترامب المحرض والمتباهي …السياسة هي المفتاح إلى البيت الأبيض”.

وقالت مصادر أمس السبت إن من المرجح أن تنضم هاريس إلى بايدن على منصة المؤتمر غدا الاثنين حيث سيسلمها الشعلة كمرشحة للحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة.

(رويترز)