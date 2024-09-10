سياسة | دولي | الولايات المتحدة

هاريس تصل إلى فيلادلفيا عشية مناظرتها مع ترامب

10 - سبتمبر - 2024

مرشحة الرئاسية الديمقراطية كامالا هاريس

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فيلادلفيا: وصلت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس إلى فيلادلفيا الإثنين عشية المناظرة التي ستواجه فيها منافسها الجمهوري دونالد ترامب في واحد من أهم الأحداث في حملة الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر.

وهبطت الطائرة الرئاسية الثانية عصر الإثنين في مطار هذه المدينة الرئيسية في ولاية بنسلفانيا المتأرجحة.

ووصلت هاريس إلى فيلادلفيا بعدما أمضت أياما عدة في بيتسبرغ، المدينة الواقعة في الولاية نفسها، تستعدّ لمواجهتها التلفزيونية مع ترامب.

ومن المقرّر أن يصل الملياردير الجمهوري إلى فيلادلفيا مساء الثلاثاء قرابة الساعة 18,30 (20,30 ت غ)، أي قبل بضع ساعات من المناظرة التي تنظّمها شبكة “إيه بي سي” اعتبارا من الساعة 21,00.

وسيكون هذا أول لقاء بين نائبة الرئيس التي دخلت السباق متأخرة والرئيس الجمهوري السابق.

(أ ف ب)

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  1. يقول الدكتور جمال البدري:
    سبتمبر 10, 2024 الساعة 6:18 ص

    إنه تهارش الديك والدجاجة على عشّ مسكون بثعبان حنش؟

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  2. يقول Abo Ahmad:
    سبتمبر 10, 2024 الساعة 6:47 ص

    لعنة الله على كليهما

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