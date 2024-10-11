سياسة | دولي | الولايات المتحدة

هاريس تعتزم تأسيس مجلس استشاري يضم جمهوريين لإبداء ملاحظات حول السياسات

11 - أكتوبر - 2024

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سكوتسديل (أريزونا): – أعلنت كاملا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي ومرشحة الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة اليوم الجمعة، أنها ستؤسس في حال انتخابها في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، مجلسًا استشاريًا يضمّ أعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، لإبداء الملاحظات حول السياسات.

وأكدت هاريس في أثناء حديثها خلال فعالية في أريزونا للجمهوريين الذين يدعمون حملتها، أنها ستضمّ جمهوريًا إلى حكومتها، وقالت: “لا أريد أشخاصا يوافقون على أي شيء.. أريد أن يأتي الناس، ويفحصون الأفكار.. لذا سأنشئ مجلسا من الحزبين حتى نتمكن من البناء على هذه المسألة. والقيام بالعمل اللازم”.

وسافرت هاريس إلى نيفادا وأريزونا في جولة انتخابية في الجنوب الغربي بدأت من يوم الأربعاء حتى اليوم الجمعة.
(رويترز)

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