هاريس تعود إلى الساحة السياسية وتهاجم سياسات ترامب

سان فرانسيسكو: دعت نائبة الرئيس الأمريكي السابقة كامالا هاريس، الأمريكيين إلى الوقوف معا ضد الرئيس دونالد ترامب وما وصفته بأنه “أكبر أزمة اقتصادية من صنع الإنسان في تاريخ الرئاسة الحديث”.

أدلت هاريس بهذه التعليقات أمس الأربعاء في أكبر خطاب لها منذ مغادرتها منصبها، فيما يعد عودة سياسية لمرشحة الحزب الديمقراطي للرئاسة في الانتخابات 2024 والتي خسرتها أمام ترامب.

وهي أيضا مرشحة قوية لمنصب حاكم كاليفورنيا العام المقبل، وإذا حدث هذا قد تكون منافسة رئاسية مجددا.

وفي حديثها بمناسبة مرور 100 يوم منذ تولي ترامب منصبه، قالت هاريس إن الرسوم الجمركية، التي تشكل السمة المميزة لسياسته الاقتصادية، “تؤدي بوضوح إلى ركود اقتصادي”.

وقالت إن سياسات ترامب استفاد منها الأثرياء، ووصفت سياسته بأنها “رؤية ضيقة أنانية”.

وألقت كلمتها أمام حشد من سكان مدينتها الأم في منطقة خليج سان فرانسيسكو، في فعالية نظمتها “إميرج أمريكا”، وهي منظمة تعمل على انتخاب نساء الحزب الديمقراطي في الكونغرس.

(رويترز)