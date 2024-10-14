هاريس تقر بعدم دخول مواد غذائية منذ أسبوعين إلى شمال قطاع غزة 

أنقرة ـ غزة: أقرّت مرشحة الرئاسة الأمريكية عن الحزب الديمقراطي كامالا هاريس، الاثنين، بعدم دخول مواد غذائية منذ أسبوعين إلى شمال قطاع غزة وحثّت إسرائيل على “بذل مزيد من الجهود لتسهيل تدفق المساعدات”.
يأتي ذلك في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي على مستشفيات ومحافظة شمال قطاع غزة لليوم العاشر على التوالي.
وقالت هاريس في منشور على منصة إكس: “تفيد تقارير الأمم المتحدة بأنه لم يدخل أي طعام إلى شمال غزة منذ نحو أسبوعين”.
وأضافت: “يجب على إسرائيل أن تبذل المزيد من الجهود وبسرعة لتسهيل تدفق المساعدات إلى المحتاجين”.
وأشارت هاريس إلى “ضرورة حماية المدنيين وضمان وصولهم إلى الموارد الأساسية مثل الغذاء والمياه والإمدادات الطبية”.
وشددت على أنه “يجب احترام القانون الإنساني الدولي”.
تصريح هاريس جاء في أعقاب تحذير برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة من أن “تصاعد العنف في شمال غزة له تأثير “كارثي” على الأمن الغذائي لآلاف الأسر الفلسطينية”.
وقال برنامج الغذاء العالمي في بيان: “تم إغلاق المعابر الرئيسية إلى الشمال ولم تدخل أي مساعدات غذائية منذ 1 أكتوبر/تشرين الأول الجاري”.
وأشار برنامج الأغذية العالمي إلى أن “نقاط توزيع الغذاء، وكذلك المطابخ والمخابز في شمال غزة، اضطرت إلى الإغلاق بسبب الغارات الجوية والعمليات العسكرية البرية وأوامر الإخلاء (الإسرائيلية)”.
واليوم الاثنين، ناشدت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة في بيان، بضرورة إدخال أدوية ومستلزمات طبية وطعام إلى المرضى والطواقم الطبية المحاصرة في مستشفيات شمال القطاع وتوفير الحماية لها.
ومنذ 10 أيام يواصل الجيش الإسرائيلي حصار شمال القطاع وقصفه، ويمنع دخول الغذاء والمياه والوقود، ما أدى إلى تعميق الأزمة الإنسانية.
وأعاد الحصار المطبق الذي يفرضه الجيش الإسرائيلي على مدينة غزة وشمال القطاع من جميع الجهات، المجاعة إلى الواجهة، وخلق أوضاعا صعبة للغاية، في ظل النقص الحاد في المواد الغذائية والطبية والوقود والمياه.
وحسب شهود عيان، فإن الجيش الإسرائيلي وضع سواتر ترابية لمنع الفلسطينيين من التوجه لمدينة غزة القريبة، ولدفعهم للنزوح عبر طريق واحد، وهو شارع “صلاح الدين” إلى جنوب القطاع، بهدف تفريغ شمال قطاع غزة من السكان.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل إبادة جماعية في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 خلفت أكثر من 140 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.
وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
(الأناضول)
تنفيذ عمليات تجويع وا بادة جماعية صهيونية ضد اطفال غزة برعاية و اشراف الإرهابي العجوز جو بايدن لا بارك الله في صحته
امريكا تزود إسرائيل بكل الأسلحة الفتاكة وبنفس الوقت تبكي على حال الفلسطينيين وتشجع إسرائيل بالإسراع ي توفير المواد الغذائية للمحتاجين! الكل يعرف تناقض ونفاق السياسة الأمريكية بل هي السبب في مأساة الفلسطينيين ونفس الشيء ال ال آن في لبنان. سياسة امريكا هي سياسة صهيونية بحتة لان معظم المشرعين في مجلسي النواب والشيوخ الأمريكي باعوا ضمائرهم من اجل مكاسب مادية وإعادة انتخابهم من منظمة ايباك الصهيونية.
اين الانزال الاردني وين النشامى
تكرار لم يقوله وقاله بايدن منذ بداية الحرب قبل أكثر من سنه . يقول شيئا ويفعل عكسه وهو موافق وشريك لكل ما حصل من مجازر واباده للمدنيين ومنهم الأطفال والشيوخ ، اضافه الى قصف المدارس والمعابد والمستشفيات وتجمعات المدنيين أينما حلوا أو رحلوا بأعتى القذائف الأمريكيه المرسله الى اسرائيل مجانا . بالمختصر ستستمر هاريس بنفس سياسة رئيسها وربما أمر وأنكى لكي تتأكد من الفوز بأربع سنوات تاليه بعد فوزها في الأنتخابات الحاليه .
هاريس منافقة مجرمة الحرب التصريحات ذر الرماد على عبون خداع الناخبين العرب والمسلمين ادعوهم التصويت على ترامب انتقاما من الديمقراطين المنافقين المخادعين كما تالم الفلسطيتيين من النفاق الديمقراطين يحي ان يتالموا فوز ترامب بما يختلف ترامب على هاريس بايدن الصهيوني مفضوح افظل الصهيوني مخادع منافق ماذا يفعل ترامب الايراءيل اكثر مما فعله ترامب
متى ستفهم أميركا أن مساندتها ألعمياء واللامحدودة لإسرائيل، هى من شجع إسرائيل نتنياهو على ألإستبداد ومخالفة كل ألقوانين ألدوليةوألإنسانية! نتنياهو لا حدود لجبروته لأنه يجد أذن صاغية من بايدن ألذى باع سمعة أميركا أنها ألدولة ألأعظم فى ألعالم ومحتضنة مجلس ألأمن ألدولى والجمعية ألعامة للأمم ألمتحدة ويجب عليها أميركا أن تكون عادلة مع ألجميع وليست منحازه للباطل والطغاة. ألمهم أحد أسماء ألله جلت قدرته هو ألعدل وهو ألمنتقم ألجبار. يمهل ولا يهمل وسيعلم ألذين ظلموا أى منقلب ينقلبون.
وا إسلاماه وا أسفاه