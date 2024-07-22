هاريس تلتقي نتنياهو هذا الأسبوع في واشنطن

واشنطن: تلتقي كامالا هاريس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “هذا الأسبوع” في واشنطن، حسبما أعلن مكتب نائبة الرئيس الأميركي التي أطلقت حملتها للانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر بعد انسحاب جو بايدن من السباق الاثنين.

وقال مكتب هاريس إن هذا اللقاء سيكون “منفصلا” عن اللقاء بين الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء الإسرائيلي. وغادر نتانياهو الاثنين إلى واشنطن، حيث من المقرر أن يلقي خطابا أمام الكونغرس في خضم الحرب على قطاع غزة.

وفي سياق متصل، قال مسؤولون بمجلس الشيوخ الأمريكي إن رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس سيرأس جلسة الكونغرس التي سيلقي خلالها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كلمة يوم الأربعاء حيث من المقرر أن تسافر نائبة الرئيس كاملا هاريس خارج واشنطن.

ومن المقرر أن تزور هاريس التي تشغل منصب رئيس مجلس الشيوخ ولاية إنديانا في ذلك اليوم.

وقال مساعد بالكونغرس اليوم الاثنين إن السناتور بن كاردين، الرئيس الديمقراطي للجنة، سيرأس الجلسة.

وقال مساعد للسناتور الديمقراطية باتي موراي، التي تتولى الرئاسة مؤقتا في غياب هاريس، إنها لن تحضر هي الأخرى. ولم يرد مساعدو موراي بعد على طلب لتفسير سبب غيابها.

ومن المتوقع أن يغيب بعض أعضاء الكونغرس عن الجلسة. وقال السناتور بيرني ساندرز، وهو مستقل يُصنف من الديمقراطيين إنه لا ينبغي الترحيب بنتنياهو في الكونغرس، وانتقد بشدة في بيان “آلة الحرب” التي يقودها نتنياهو.

وكان من المقرر أن يصل نتنياهو إلى واشنطن اليوم الاثنين، وذلك بعد يوم من إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن إنهاء حملته لإعادة انتخابه وترشيحه هاريس لخوض انتخابات الرئاسة عن الحزب الديمقراطي.

وأقام الرئيس السابق دونالد ترامب، المرشح الجمهوري للرئاسة في انتخابات الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني، علاقة وثيقة مع نتنياهو خلال فترة رئاسته.

