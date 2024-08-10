هاريس تواصل حملتها الانتخابية بزيارة أريزونا وترامب في مونتانا

واشنطن: واصلت كاملا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة للرئاسة عن الحزب الديمقراطي جولاتها الانتخابية بزيارة أريزونا أمس الجمعة أملا في? ?إنعاش حملتها التي استهلتها قبل أقل من شهر والتفوق على منافسها الجمهوري دونالد ترامب في الغرب الأمريكي.

وكانت هاريس قد بدأت جولة مدتها أسبوع بعد اختيار حاكم مينيسوتا تيم والز نائبا لها على بطاقتها الانتخابية حيث تركز على الترويج لحملتها في سبع ولايات قد تحسم نتيجة انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة في الخامس من نوفمبر تشرين الثاني.

وأخذتها جولتها إلى فينيكس عاصمة ولاية أريزونا حيث زارت متطوعين في مكتب الحملة وتحدثت إلى عدد من الناخبين.

وفي أثناء جولتها، حصلت هاريس على تأييد منظمة لولاك أديلانتي، وهي لجنة العمل السياسي لأقدم منظمة حقوق مدنية لاتينية في البلاد. وكان هذا أول تأييد رئاسي على الإطلاق من قبل المجموعة.

وتزامنت جولة هاريس في الغرب مع جولة لترامب في الغرب أيضا حيث يعقد المرشح الجمهوري تجمعا جماهيريا في بوزيمان بولاية مونتانا وهي الولاية التي فاز بها الجمهوريون في كل سباق رئاسي منذ عام 1996. لكن الولاية ستشهد تنافسا شديدا هذا العام للسيطرة على مجلس الشيوخ. وأفادت أنباء بأن طائرة ترامب الجوية تم تحويلها إلى مطار غير الذي كان من المقرر أن تهبط فيه وذلك بسبب مشكلة فنية.

وقال ترامب “أنا هنا للقيام ببعض جمع التبرعات والأهم من ذلك لدعم تيم شيهي المرشح لمجلس الشيوخ الأمريكي ونعتقد أنه سيحقق نتائج جيدة. سنقيم تجمعا جماهيريا وسيكون ممتعا للغاية”.

وسيواجه شيهي السناتور الديمقراطي جون تيستر الذي يسعى للفوز بولاية رابعة في مجلس الشيوخ.

ومن المقرر أن تتوجه هاريس إلى لاس فيجاس بولاية نيفادا اليوم السبت.

(رويترز)