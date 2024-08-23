سياسة | دولي | الولايات المتحدة

هاريس: حان الوقت لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتحرير الرهائن

منذ 18 دقيقة

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واشنطن: قالت كاملا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة لخوض الانتخابات الرئاسية عن الحزب الديمقراطي في خطابها أمام المؤتمر الوطني للحزب يوم الخميس إن الوقت قد حان لوقف إطلاق النار في غزة وتحرير “الرهائن”.

وقالت “سأظل دوما أدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها”، وأضافت أن “ما حدث في غزة مفجع” و”يفطر القلب”.

وتابعت “الرئيس بايدن وأنا نعمل على إنهاء هذه الحرب حتى تكون إسرائيل آمنة ويتم إطلاق سراح الرهائن وتنتهي المعاناة في غزة ويتمكن الشعب الفلسطيني من الحصول على حقه في الكرامة والأمن والحرية وتقرير المصير”.

(رويترز)

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