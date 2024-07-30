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هاريس: لإسرائيل “الحق بالدفاع عن نفسها” بمواجهة حزب الله

منذ 57 دقيقة

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اتلانتا (الولايات المتحدة):  أعلنت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، المرشحة الديموقراطية المحتملة للانتخابات الرئاسية الأميركية، الثلاثاء أن لإسرائيل “الحق في الدفاع عن نفسها”، وذلك عقب ضربة استهدفت معقل حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وتعليقا على هذه الضربة، قالت هاريس للصحافة إن إسرائيل “لديها الحق في الدفاع عن نفسها ضد منظمة إرهابية، وهذا بالضبط ما يمثله حزب الله”. ونفّذ الجيش الإسرائيلي الثلاثاء ضربة على الضاحية الجنوبية لبيروت، مستهدفا بحسب قوله قياديا “مسؤولا” عن القصف الدامي على الجولان المحتل والذي كانت إسرائيل قد توعدت بالرد عليه.

(أ ف ب)

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