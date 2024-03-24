سياسة | دولي | الولايات المتحدة

هاريس لا تستبعد حدوث ” تداعيات وعواقب” بالنسبة لإسرائيل إذا مضت في عملية رفح

24 - مارس - 2024

نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس- ا ف ب

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واشنطن: قالت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، إنه قد تكون هناك ” تداعيات وعواقب” بالنسبة لإسرائيل إذا ما مضت قدما في العملية البرية المتوقعة في رفح لملاحقة مقاتلي حركة حماس. 

وأضافت هاريس في مقابلة مع محطة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية بُثت اليوم الأحد: “لقد كنا واضحين في محادثات متعددة وبكل الطرق أن أي عملية عسكرية كبيرة في رفح ستكون خطأ فادحا”. 

وتابعت: “دعني أخبرك بشيء .. لقد درست الخرائط، ولا يوجد مكان يذهب إليه هؤلاء الأشخاص”. 

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال في وقت سابق من هذا الشهر إنه وافق على خطة لاجتياح رفح، وهو إعلان دفع الرئيس جو بايدن إلى نقل ما وصفه البيت الأبيض بـ “مخاوف عميقة” بشأن سلامة العديد من المدنيين الذين يحتمون في المدينة. 

ولقي عشرات الآلاف حتفهم في غزة حتى الآن، وفقا لوزارة الصحة التي تديرها حماس هناك

(وكالات)


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  1. يقول فصل الخطاب:
    مارس 24, 2024 الساعة 6:03 م

    هه مسرحية عقيمة، عصابة بلينكن الصهيوني وبايدن لن تتخلى عن عصابة بنغفير وسموتريتش و على رأسهم الفاسد الكاذب المخادع قاتل الفلسطينيين النتن ياهو يا الياهو، حقيقة مكشوفة ومفضوحة منذ 1948 🇵🇸🤕✌️🇵🇸🤕✌️🤕✌️

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