هاريس: “نحن ممتنون إلى الأبد” لبايدن

شيكاغو: قالت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس الإثنين في كلمة مقتضبة في افتتاح المؤتمر الوطني للحزب الديموقراطي في شيكاغو الإثنين “نحن ممتنون إلى الأبد” للرئيس جو بايدن.

وأضافت هاريس وسط هتافات الحاضرين “أريد أن أبدأ بالاحتفاء برئيسنا الرائع جو بايدن. جو، شكرا لك على قيادتك التاريخية وعلى خدمتك أمتنا مدى الحياة”.

وسيلقي بايدن كلمة أساسية أمام هذا المؤتمر في وقت لاحق الإثنين.

وتابعت هاريس التي سيرشّحها الحزب رسمياً لمنافسة الرئيس السابق الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل “دعونا نقاتل من أجل المُثُل العزيزة علينا، ودعونا لا ننسى أبداً: عندما نقاتل، ننتصر!”.

ومن المتوقع أن يؤكد بايدن البالغ 81 عاما، أنّ هاريس، أول امرأة سوداء ذات أصول من جنوب آسيا تتولى منصب نائبة الرئيس، هي أفضل من يمكنه إنجاز المهمة التي باشرها في ولايته الوحيدة بهدف حماية الديموقراطية الأميركية من تهديد ترامب.

وستعتلي السيدة الأولى جيل بايدن (73 عاما) المنصة في شيكاغو قبل زوجها الذي ستقدّمه ابنته آشلي.

(أ ف ب)