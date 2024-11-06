هاريس: “يجب أن نتقبل نتائج” الانتخابات

واشنطن: أكدت المرشحة الديمقراطية الخاسرة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية كامالا هاريس لمؤيديها الأربعاء، أنه “يجب علينا أن نتقبل نتائج” الانتخابات، في حين وعدت بمساعدة دونالد ترامب خلال المرحلة الانتقالية للسلطة.

وقالت هاريس لمؤيديها في خطاب الإقرار بالهزيمة الانتخابية الذي ألقته في جامعة هوارد بواشنطن التي تخرجت منها “يجب علينا أن نتقبل نتائج هذه الانتخابات”.

وفي وقت سابق اليوم، تحدثت هاريس مع الرئيس المنتخب ترامب وهنأته على فوزه”، وأضافت “أبلغته أيضا أننا سنساعده وفريقه في المرحلة الانتقالية، وأننا سنشارك في انتقال سلمي للسلطة”.

(أ ف ب)