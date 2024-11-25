هاري كين يؤكد على ضرورة فوز بايرن ميونخ في باقي مبارياته بدوري أبطال أوروبا

ميونخ: أكد هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ الألماني، أن فريقه يجب عليه الفوز بكل المباريات الأربع المتبقية له في دوري أبطال أوروبا من أجل ضمان مقعده في التأهل المباشر لدور الستة عشر بالبطولة من خلال إنهاء مرحلة الدوري في المراكز الثماني الأولى.

وستكون مواجهة الفريق البافاري على ملعبه أمام باريس سان جيرمان الفرنسي غدا الثلاثاء، بمثابة إعادة لنهائي نسخة 2020 حينما فاز الفريق الألماني، لكن الفريقين يحتاجان للنقاط في البطولة بنظامها الجديد.

ويحتل بايرن، المتألق في الدوري الألماني حيث يتصدر الترتيب، المركز السابع عشر في دوري أبطال أوروبا بعد فوزين وخسارتين، فيما يبتعد باريس سان جيرمان حاليا عن مراكز التأهل لدور الستة عشر من خلال المباريات الفاصلة.

وقال كين في مؤتمر صحافي، اليوم الاثنين: “نعلم أن علينا الفوز في كل مبارياتنا المتبقية للوصول إلى المراكز الثماني الأولى في الترتيب، باريس سان جيرمان يرغب في ذلك أيضا، أنها مباراة على ملعبنا وهي ميزة لنا، أنها بداية فترة مهمة نرغب خلالها في المضي قدما بأداء قوي”.

وسجل هاري كين ثلاثة أهداف (هاتريك) في فوز فريقه 3/ صفر على أوجسبورج ببطولة الدوري يوم الجمعة الماضي، ويتوقع اختبار أكثر صعوبة أمام بطل الدوري الفرنسي.

وأضاف كين : “ستكون مباراة صعبة سيحاولون السيطرة على المباراة من خلال الاستحواذ لكننا سنحاول فعل ذلك أيضا، نرغب في أن نصعب المباراة على المنافس قدر الإمكان، لقد نجحنا في ذلك هذا الموسم”.

ويشعر البلجيكي فينسنت كومباني، المدير الفني للفريق والذي أكد عدم مشاركة لاعب الوسط ألكسندر بافلوفيتش الذي سيغيب لأسبوع آخر على الأقل، من باريس سان جيرمان ومدربه لويس إنريكي، لكنه ليس متفقا مع حسابات قائد المنتخب الإنكليزي.

وقال المدرب البلجيكي: “سنلعب أمام واحد من أكبر الفرق الأوروبية، لديهم الكثير من الإمكانيات الفردية العالية ومدرب رائع للغاية، لديهم السرعة والقوة، والفريقان يرغبان في الفوز، نلعب في ملعبنا وهذه أولوية بالنسبة لنا”.

وأضاف: “إذا حققنا ثلاثة انتصارات سنلعب في المباريات الفاصلة، ست مباريات ستكون ضمن الثماني الأوائل، نتحدث دائما عن التواجد ضمن المراكز الثماني الأولى، هدفنا هو أن نصبح على القمة وهدفنا الرئيسي غدا أمام باريس سان جيرمان هو الفوز”.

(د ب أ)