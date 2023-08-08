هاري كين يحدد موعدا نهائيا لبايرن ميونخ وتوتنهام لحسم مستقبله

برلين: ذكر تقرير إخباري أن النجم الإنكليزي هاري كين، مهاجم فريق توتنهام، حدد الأسبوع الجاري كمهلة أخيرة أمام نادي بايرن ميونخ الألماني ودانييل ليفي رئيس توتنهام، لحسم مستقبله.

وذكرت صحيفة “ذا تيليغراف” البريطانية، أن هاري كين لا يعتزم الرحيل عن توتنهام بعد بداية الموسم، وبالتالي لن يتمكن بايرن ميونخ من ضمه في حال عدم التوصل إلى اتفاق قبل نهاية الأسبوع الجاري.

وأضافت الصحيفة في تقريرها مساء أمس الإثنين، أنه من المرجح أن يتقدم بايرن ميونخ بعرض آخر، حيث يتطلع النادي البافاري أيضا إلى حسم الصفقة بأسرع شكل ممكن، قبل أن يفتتح الموسم بلقاء لايبزغ في كأس السوبر الألماني يوم السبت المقبل.

وتردد أن توتنهام يرغب في الحصول على 100 مليون جنيه إسترليني على الأقل، نظير الاستغناء عن كين.

وذكرت بوابة “ذا أتلتيك” الإخبارية، أن توتنهام رفض العرض الأخير المقدم من بايرن، والذي تبلغ قيمته نحو 86 مليون جنيه إسترليني.

ويستهل توتنهام مشواره في الموسم الجديد بمواجهة برينتفورد يوم الأحد المقبل.

وكان بايرن ميونخ قد تقدم بعرض في البداية قيمته 70 مليون يورو بخلاف المتغيرات، لكنه قوبل بالرفض في حزيران/ يونيو، ثم جرى رفض العرض الثاني من النادي البافاري في بداية تموز/ يوليو الماضي.

ويعد التعاقد مع هاري كين على رأس قائمة أولويات بايرن ميونخ، بعد أن أخفق المهاجمون الحاليون للفريق في تعويض رحيل النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي انتقل إلى برشلونة الإسباني في الصيف الماضي.

وفي حال عدم توصل الناديين إلى اتفاق، يرجح أن يستمر كين حتى نهاية عقده مع توتنهام وبعدها يمكنه الرحيل بدون مقابل في تموز/ يوليو 2024.

واستبعد هاري كين منذ فترة طويلة تمديد التعاقد مع توتنهام، وتردد أن جو لويس مالك توتنهام أوصى رئيس النادي ببيع هاري كين الآن للاستفادة ماليا من رحيله.

(د ب أ)