هاري كين يحذر من صعوبة مواجهة بايرن ميونخ أمام مانشستر يونايتد

ميونخ: حذر هاري كين قائد المنتخب الإنكليزي ومهاجم بايرن ميونخ الألماني من أن مانشستر يونايتد سيكون أكثر خطورة في مواجهة النادي البافاري بعد غد الأربعاء في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، خاصة وأن الأوضاع لا تسير بشكل جيد في أولد ترافورد في الوقت الراهن.

وسجل مانشستر بداية باهتة في الموسم الحالي وسقط على ملعبه أمام برايتون 1 3/ لتصبح الضغوط مسلطة على المدرب الهولندي إيريك تين هاج في وقت مبكر من الموسم.

وقال كين المنضم لبايرن الشهر الماضي قادما من توتنهام “مباراة صعبة، أدرك أن مانشستر يونايتد يمر بفترة صعبة، لكن في بعض الأحيان مثل هذه، تكون الفرق خطيرة لأنها تكون مطالبة بالعودة”.

وأضاف “علينا أن نكون على أهبة الاستعداد لمواجهتهم وبالطبع نريد أن تساندنا الجماهير منذ البداية وأن نبدأ المباراة بقوة”.

وأشار “دوري أبطال أوروبا مناسبة استثنائية دائما، وسأتذكر أول مباراة لي مع بايرن، لذا أتمنى أن تكون إيجابية”.

وأثنى كين على توماس توخيل المدير الفني لبايرن، قائلا: “إنه رجل جيد لديه أفكار رائعة، علاقتنا جيدة، إنه أحد أفضل المدربين في العالم، ويدفعني ويدفع جميع اللاعبين الآخرين إلى الأمام، من أجل التطور”.

(د ب أ)