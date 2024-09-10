هاري كين يدخل رسميا نادي الـ100 مع منتخب إنكلترا

لندن: حظى هاري كين، قائد المنتخب الإنكليزي لكرة القدم، بتكريم خاص قبل مباراة منتخب بلاده أمام فنلندا اليوم الثلاثاء في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية بالمستوى الثاني ببطولة دوري أمم أوروبا.

ودخل كين في التشكيل الأساسي لإنكلترا، في المباراة رقم 100 له مع منتخب الأسود الثلاثة، ليصبح عاشر لاعب يصل لهذا الرقم.

وذكرت شبكة “سكاي سبورتس” أن الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم كرم اللاعب من خلال إقامة حفل قبل المباراة تضمن تقديم قبعة ذهبية للاعب.

وسيكون كين هو أول لاعب يخوض 100 مباراة دولية مع المنتخب الإنكليزي للرجال منذ أن وصل واين روني لهذا الرقم في تشرين الثاني/نوفمبر 2014.

وشارك كين، الذي يعد الهداف التاريخي للمنتخب الإنكليزي برصيد 66 هدفا سجلها في 99 مباراة، للمرة الأولى على المستوى الدولي يوم 27 آذار/مارس 2015 عندما فاز المنتخب الإنكليزي على ليتوانيا برباعية نظيفة، حيث سجل هدفا بعد مرور 79 ثانية فقط من دخوله كبديل في الشوط الثاني.

ولعب مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني 86 مباراة كأساسي للمنتخب الإنكليزي وارتدى شارة القيادة في 72 مباراة.

وبات منتخب فنلندا هو المنتخب رقم 45 الذي يواجهه كين منذ انضمامه للمنتخب الإنكليزي.

(د ب ا)