هاري كين يسعى للاعتياد على التقاليد المحلية البافارية

ميونخ: جاءت بداية هاري كين، قائد المنتخب الإنكليزي لكرة القدم، مذهلة مع فريق بايرن ميونخ الألماني، حيث سجل ثلاثة أهداف في أول مباراتين مع الفريق في الدوري (بوندسليغا)، ولكن اعتياده على بعض التقاليد المحلية البافارية لم يكن سهلا.

واستبدل كين ملابسه الرياضية بالزي البافاري التقليدي في جلسة تصوير برفقة توماس مولر، وألفونسو ديفيز، وحارس المرمى الجديد دانييل بيريتز.

وفي مقطع فيديو نشرته شبكة “سكاي” التلفزيونية اليوم الثلاثاء، شرح البافاري مولر لكين كيفية تقطيع النقانق بشكل صحيح وتناولها بدون جلد.

وسمع كين يؤكد :” طعمها أفضل مما تبدو عليه”.

وكانت هذه هي المرة الأولى لكين 30/ عاما/ التي يرتدي فيها الزي البافاري التقليدي الذي يعتمد على السراويل القصيرة، حيث وصل قائد المنتخب الإنكليزي إلى ميونخ قبل أسبوعين قادما من توتنهام في صفقة قياسية بالبوندسليغا بلغت 100 مليون يورو (108 مليون دولار).

وقال كين :”السراويل كانت ضيقة بعض الشيء. إنها ملابس جديدة، لم أرتد مثلها من قبل. شيئا يجب أن اعتاد عليه”.

وأضاف كين، الذي كان يقف بجوار مولر وديفيز، مازحا أن مولر يبدو أفضل في هذا الزي.

ولم يفز كين من قبل بلقب بطولة كبيرة وأعرب عن آماله أن يتغير هذا مع بايرن الذي فاز بآخر 11 لقبا للدوري الألماني، ودائما ما يعد مرشحا للفوز بدوري أبطال أوروبا.

وقال كين :” أحاول أن أعمل بكد، وأن أسجل الأهداف والفوز بالمباريات. لدينا فريق رائع، جيد بما يكفي للفوز بدوري أبطال أوروبا، ولكن مازال الطريق طويلا”.

(د ب أ)