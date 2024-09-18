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هاري كين يعادل رقم واين روني في دوري أبطال أوروبا

18 - سبتمبر - 2024

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ميونخ: سجل نجم منتخب إنكلترا هاري كين هدفه رقم 30 في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

وبهذا الهدف، عادل كين الرقم القياسي الذي سجله واين روني كأكثر لاعب إنكليزي تسجيلا للأهداف في البطولة.

وافتتح النجم الإنكليزي التسجيل من ركلة جزاء في الدقيقة 20 ليمنح فريقه بايرن ميونخ التقدم على دينامو زغرب الكرواتي بعد تعرض زميله ألكسندر بافلوفيتش لعرقلة.

وأحرز كين تسعة أهداف في دوري أبطال أوروبا منذ انتقاله إلى بايرن في صيف العام الماضي 2023، وقبلها سجل 21 هدفا بقميص فريقه السابق توتنهام هوتسبير الإنكليزي.

(د ب أ)

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