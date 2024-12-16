هاري كين يعود لتدريبات بايرن ميونخ بعد أسبوعين من الغياب

ميونخ: تدرب المهاجم الإنكليزي هاري كين مع فريق بايرن ميونخ مجددا بعد غياب دام لأسبوعين بسبب إصابة في الفخذ ، ومن المقرر أن يكون جاهزا لمواجهة لايبزيغ يوم الجمعة المقبل، في آخر مباريات الفريق في العام الجاري ببطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

وشارك المدافع الكندي ألفونسو دايفز، والذي تعرض لإصابة مماثلة، في جزء من تدريبات الفريق البافاري التي أقيمت اليوم الاثنين.

وغاب كين ،قائد المنتخب الإنكليزي، عن مواجهة ماينز التي انتهت بخسارة فريقه 2/1 أول أمس السبت، وهي أول خسارة لبايرن ميونخ، متصدر ترتيب المسابقة في الموسم الجاري.

وفي الوقت الذي يأمل فيه البلجيكي فينسنت كومباني، المدير الفني للفريق، في عودة كين ودايفز للمشاركة ولو في جزء من مباراة لايبزغ، فإنه سيكون مجبرا على خوض اللقاء بدون كينجسلي كومان وسيرغي جنابري، حيث سيغيبان حتى العام الجديد.

وأصيب كومان بتمزق في عضلة الفخذ الخلفية، فيما يعاني جنابري من مشكلة في الركبة، وسيتدرب كلاهما مجددا بدون الكرة.

(د ب أ)