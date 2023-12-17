هاري كين يقود بايرن ميونخ لإسقاط شتوتغارت في الدوري الألماني

برلين: قاد النجم الإنكليزي هاري كين فريقه بايرن ميونخ للفوز على ضيفه شتوتغارت بثلاثية دون رد مساء اليوم الأحد ،في أبرز مواجهات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وسجل هاري كين الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين 2 و55، بينما أضاف زميله الكوري الجنوبي كيم مين جاي الهدف الثالث في الدقيقة 63 .

ورفع الفريق البافاري رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثاني، ليتجاوز آلام الخسارة الثقيلة في الجولة الماضية أمام آينتراخت فرانكفورت بنتيجة 1/5 .

أما شتوتغارت فقد تكبد خسارته الرابعة في البوندسليغا ليتجمد رصيده عند 31 نقطة في المركز الرابع.

وفي مواجهات أخرى أقيمت الأحد، فاز فرايبورج على كولون بثنائية دون رد، بينما تجاوز باير ليفركوزن ضيفه آينتراخت فرانكفورت بنتيجة صفر/3.

(د ب أ)





