هاشم صفي الدين المرشح لخلافة نصرالله على رأس “حزب الله”

بيروت: قطع الاتصال وغابت المعلومات منذ ليل الخميس الجمعة عن رئيس المجلس التنفيذي لـ”حزب الله” هاشم صفي الدين المرشّح لخلافة الأمين العام حسن نصرالله، بعد أن قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه استُهدف بدوره بغارات عنيفة في الضاحية الجنوبية لبيروت.

لم يظهر صفي الدين الى العلن منذ اغتيال نصرالله في سلسلة غارات جوية إسرائيلية على حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت في 27 أيلول/سبتمبر. ولا يُعرف مكان وجوده، حاله كحال كل قادة “حزب الله”.

اعتُبر صفي الدين المرشّح الأوفر حظا لخلافة حسن نصرالله بسبب علاقته الوثيقة مع إيران الداعمة لـ”حزب الله”، وقربه على الصعيدين الشخصي والحزبي، من نصرالله الذي يشبهه أيضا في الشكل. ومما عزز احتمالات اختياره أمينا عاما، موقعه على رأس المجلس التنفيذي المشرف على الهيكلية التنظيمية للحزب.

وقال مصدر رفيع في “حزب الله”، السبت، إن الاتصال مع صفي الدين “مقطوع” منذ سلسلة الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية في وقت مبكر الجمعة، مضيفا “لا نعلم إذا كان موجودا في المكان الذي استهدفته الغارات، ومن كان موجودا معه”.

وينتخب مجلس الشورى، وهو أعلى هيئة في الحزب، الأمين العام. ولم يصدر عن المجلس أي إعلان بشأن خلافة نصرالله خلال الأسبوع الماضي. ويُفترض أن نائب الأمين العام لـ”حزب الله” نعيم قاسم هو الذي يتولّى حاليا مهام الأمين العام، كإجراء تلقائي بعد الشغور في سدة القيادة الذي أعقب اغتيال نصرالله.

ويضع صفي الدين (60 عاما) الذي عمّ الشيب لحيته، العمامة السوداء مثل نصرالله، وهي التي يعتمرها رجال الدين الشيعة المتحدرون من سلالة النبي محمد.

أكمل صفي الدين دراساته الدينية في قم في إيران، وابنه متزوج من زينب سليماني، ابنة قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني الذي قتل بضربة أمريكية في بغداد في العام 2020. ويتولى شقيقه عبدالله، مسؤولية مكتب حزب الله في الجمهورية الإسلامية.

ويخضع هاشم صفي الدين لعقوبات من الخزانة الأمريكية منذ العام 2017، على غرار قياديين كثر من الحزب موضوعين على لائحة “الإرهاب”. وهو مدرج كذلك على اللائحة السعودية “للإرهاب”.

وتقول الأستاذة المحاضرة في جامعة كارديف والخبيرة في شؤون “حزب الله” أمل سعد إن التداول باسم صفي الدين كخليفة محتمل لنصرالله بدأ منذ سنوات.

وتوضح أن من شروط تولّي الأمانة العامة “أن يكون القائد الجديد عضوا في مجلس الشورى الذي يضمّ عددا محدودا من الأعضاء، ويجب أن يكون شخصية دينية، وشخصا يمتلك بالفعل الكثير من السلطة”.

وتضيف أن صفي الدين يملك تلك الصفات، إذ “لديه الكثير من السلطة بعد نصرالله”، لذا اعتُبر “المرشح الأقوى”. كما أنه “شخصية دينية من جنوب لبنان الذي يأتي منه معظم قادة حزب الله”.

“لا تختلّ جبهة”

وصفي الدين من مؤسسي “حزب الله” في العام 1982، ويشغل منصبه الحالي منذ 1994.

وفيما كان اهتمام نصرالله ينصب على الجانبين السياسي والعسكري في الحزب، انكب صفي الدين على الاهتمام أكثر بمؤسسات الحزب وماليته، وفق خبراء.

وبخلاف نصرالله الذي كان ظهوره علنا في مناسبات الحزب نادرا خلال السنوات الأخيرة، شارك صفي الدين بصفته رئيس المجلس التنفيذي، في مناسبات عدة للحزب، سياسية ودينية، وغالبا ما تقدّم الصفوف الأمامية في فاعليات اعتاد نصرالله التحدّث خلالها عبر الشاشة.

ومنذ بدء التصعيد بين “حزب الله” واسرائيل قبل نحو عام، شارك صفي الدين مرارا في مراسم تشييع أو تأبين قياديين وعناصر من الحزب قتلوا بنيران إسرائيلية. ويبدو هادئ الطباع.

خلال تشييع القيادي في حزب الله محمّد ناصر في الضاحية الجنوبية لبيروت في تموز/يوليو، قال صفي الدين إن الجنوب “سيبقى يحرسه… الآلاف الآلاف من المجاهدين الأبطال… لا يتخيّل العدو أنه بعد استهداف هؤلاء الأبطال سيكون الجنوب أمامه مستباحا أبدا”.

وأضاف “في مقاومتنا، لا تسقط راية ولا تختلّ جبهة ولا تضعف مواجهة. فحين يرتقي أي قائد شهيدا، يستلم الراية آخر ويمضي بعزم جديد ومؤكد وقوي”.

(أ ف ب)