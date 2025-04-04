سياسة | دولي | تركيا

هاكان فيدان: تركيا لا تريد مواجهات مع إسرائيل في سوريا

منذ 46 دقيقة

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان

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بروكسل: صرح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان لرويترز اليوم الجمعة بأن تركيا لا تريد أي مواجهة مع إسرائيل في سوريا، وذلك بعد أن قوضت الهجمات الإسرائيلية المتكررة على مواقع عسكرية هناك قدرة الحكومة الجديدة على ردع التهديدات.
وفي مقابلة على هامش اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي في بروكسل، قال فيدان إن تصرفات إسرائيل في سوريا تمهد الطريق لعدم استقرار إقليمي في المستقبل. وتُعد إدارة الرئيس السوري حمد الشرع حليفا وثيقا لتركيا.
وذكر فيدان أنه إذا كانت الإدارة الجديدة في دمشق ترغب في التوصل إلى “تفاهمات معينة” مع إسرائيل، فهذا شأنها الخاص.
(رويترز)

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