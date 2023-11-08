هالاند يثير جدلا بعد تبادل القمصان مع مدافع يانغ بويز بين الشوطين

مانشستر: بعد خسارة ثقيلة 3-صفر أمام مانشستر سيتي أمس الثلاثاء قال رافائيل فيكي مدرب يانج بويز إنه سيتحدث إلى المدافع محمد علي كمارا بعد أن علم أن قائد الفريق طلب من مهاجم سيتي إرلينج هالاند أن يمنحه قميص اللعب بين الشوطين.

وقال فيكي للصحفيين بعد المباراة “لم أر ذلك، هذا خبر جديد بالنسبة لي وأنا مندهش قليلا.

“لكني لا أعتقد أن الأمر له علاقة بالمباراة أو الأداء. من المحتمل أن أتحدث معه. ربما طلب منه إرلينج تبادل القمصان، لا أعرف!”

وشوهد مدافع يانج بويز يقترب من هالاند، الذي كان قد سجل بالفعل أحد هدفيه بحلول ذلك الوقت، خلال توجه الفريقين إلى النفق المؤدي لغرف الملابس حيث تبادلا القمصان.

وتبادل القمصان من المشاهد المألوفة في عالم كرة القدم كما فعل الكثير من لاعبي سيتي ويانج بويز في استاد الاتحاد أمس الثلاثاء لكن من النادر أن يحدث ذلك بين الشوطين وغالبا ما يثير غضب الجماهير التي تشعر أنها لفتة في غير محلها في خضم المباراة.

وقال كيث كيرل لاعب سيتي السابق لشبكة سكاي سبورتس إنه كان سيشعر بغضب شديد لو كان مدربا.

وقال بيب جوارديولا مدرب سيتي إن تبادل القمصان لم يزعجه.

وأضاف “لا أعرف شيئا عن ذلك.

“فزنا 3-صفر. لقد حدث ذلك، لا أعرف السبب”.

(رويترز)