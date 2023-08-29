هالاند يحصد جائزة لاعب العام في الدوري الإنكليزي

لندن: حصد إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم جائزة أفضل لاعب في العام من رابطة اللاعبين المحترفين أمس الثلاثاء.

وحصل اللاعب البالغ عمره 23 عاما على أصوات أكثر من زميليه كيفن دي بروين وجون ستونز، بالإضافة إلى لاعبي أرسنال مارتن أوديجارد وبوكايو ساكا ومهاجم توتنهام السابق هاري كين، الذي يلعب الآن مع بايرن ميونيخ.

وتوج هالاند موسمه المذهل بتسجيله 52 هدفا في 53 مباراة في كافة المسابقات الموسم الماضي، مما ساهم في فوز سيتي بألقاب الدوري الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

وحصل ساكا على جائزة أفضل لاعب شاب في العام لأول مرة بعد ترشيحه للجائزة للموسم الرابع على التوالي.

وحصلت مهاجمة أستون فيلا راشيل دالي على جائزة أفضل لاعبة في الدوري الإنكليزي للسيدات بعد حصولها على لقب هدافة الدوري الممتاز للسيدات برصيد 22 هدفا.

وحصلت لورين جيمس لاعبة تشيلسي على جائزة أفضل لاعبة شابة في العام.

(رويترز)