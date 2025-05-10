هالاند يعود للتشكيل الأساسي لمانشستر سيتي بعد غياب طويل

لندن: عاد القناص النرويجي الدولي إرلينغ هالاند للتشكيل الأساسي لمانشستر سيتي أمام ساوثهامبتون اليوم السبت بعد غياب ستة أسابيع.

وتأتي المواجهة أمام ساوثهامبتون الذي هبط رسميا من الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل أسبوع من ملاقاة كريستال بالاس في نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي.

وغاب هالاند عن مانشستر سيتي منذ تعرضه لإصابة في الكاحل أمام بورنموث في 30 مارس/آذار الماضي.

وربما تلاشت فرصة هالاند في الفوز بجائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثالثة على التوالي، بفعل غيابه الطويل.

وسجل هالاند 21 هدفا لسيتي هذا الموسم متأخرا بسبعة أهداف عن القناص المصري محمد صلاح هداف الدوري الإنجليزي ونادي ليفربول.

(أ ب)