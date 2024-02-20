هالاند يقود مانشستر سيتي لفوز صعب أمام برينتفورد في الدوري الإنكليزي

لندن: أشعل مانشستر سيتي المنافسة على لقب الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم ،بالفوز على ضيفه برينتفورد بنتيجة /1صفر مساء اليوم الثلاثاء في مباراة مؤجلة من الجولة 18.

وسجل النرويجي إرلينج هالاند هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 71 ،رافعا رصيده إلى 17 هدفا في صدارة هدافي المسابقة هذا الموسم.

واستعاد مانشستر سيتي ذاكرة الانتصارات بهذا الفوز بعد التعادل 1-1 مع تشيلسي ، ليرفع رصيده إلى 56 نقطة في المركز الثاني ويقلص الفارق إلى نقطة واحدة مع ليفربول صاحب الصدارة.

بينما يحل أرسنال ثالثا في جدول الترتيب برصيد 55 نقطة.

أما برينتفورد فقد تلقى خسارته رقم 14 في بطولة الدوري هذا الموسم ليتجمد رصيده عند 25 نقطة في المركز الرابع عشر.

بدأ مانشستر سيتي اللقاء بإيقاع هادئ دون خطورة حقيقية على مرمى منافسه في أول ربع ساعة، بل كاد الضيوف أن يهزوا الشباك من انفراد تام أضاعه فرانك أونيكا في الدقيقة 19، وبعدها بثلاث دقائق سدد إيفان توني كرة قوية فوق العارضة.

دخل أصحاب الأرض أجواء اللقاء تدريجيا بتسديدة طائشة للمهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز فوق العارضة في الدقيقة 26 ،ثم محاولة أخرى لنفس اللاعب بجوار القائم بينما سدد فيل فودين كرة أمسكها حارس مرمى برينتفورد بثبات ثم سدد إرلينج هالاند كرة طائشة فوق العارضة.

وفي غضون خمس دقائق أضاع مانشستر سيتي خمس فرص محققة للتهديف أمام مرمى منافسه بفضل تألق الحارس مارك فليكن، الذي أبعد تسديدة قوية من مانويل أكانجي وتصدى لمحاولتين من روبن دياز بينما أهدر برناردو سيلفا هدفا محققا برأسية غريبة خارج المرمى.

وفي الدقيقة 37 خدع اللاعب الشاب أوسكار بوب خط دفاع برينتفورد بالكامل وسدد كرة أبعدها اللاعب بن مي ،من على خط المرمى ليخرج الضيوف بشباك نظيفة في الشوط الأول بعد محاولة أخيرة من مهاجمه إيفان توني بضربة رأس أمسكها إيديرسون حارس مرمى مانشستر سيتي.

واصل مانشستر سيتي ضغطه الهجومي في انطلاقة الشوط الثاني وسعى كثيرا لكسر التكتل الدفاعي لفريق برينتفورد ،حيث سدد لاعب الوسط الإسباني رودري كرة بيسراه بجوار القائم في الدقيقة .51

شارك جيريمي دوكو مكان أوسكار بوب في محاولة من جوسيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي لتنشيط الجبهة اليسرى في هجوم مانشستر سيتي.

وأسفر الضغط عن تورط مدافع برينتفورد في خطأ فادح ليخطف إرلينج هالاند الكرة وينطلق بسرعة من منتصف الملعب ليسدد بسهولة في الشباك مسجلا الهدف الأول ورقم 17 للمهاجم النرويجي في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وكاد برينتفورد أن يفسد فرحة مانشستر سيتي وجماهيره بهذا الهدف، حيث سدد إيفان توني كرة خطيرة مرت فوق العارضة.

وبعدها بتسع دقائق سجل هالاند هدفا ثانيا لكن تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) أشارت بوجود تسلل ضد زميله كايل ووكر الذي صنع الهدف، بينما أضاع فيل فودين انفرادا صريحا بعدما راوغ الحارس وسدد في الشباك من الخارج.

وفي الوقت بدل الضائع اختتم هالاند محاولات مانشستر سيتي الهجومية بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء أمسكها مارك فليكن حارس مرمى برينتفورد بثبات.

(د ب أ)