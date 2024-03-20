هاليفي وضباط إسرائيليون سيستقيلون خلال أشهر

لندن – «القدس العربي»: قالت وسائل إعلام إسرائيلية أمس الأربعاء إن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، يعتزم الإعلان عن استقالته من منصبه بين شهري أيلول/ سبتمبر وكانون الأول/ ديسمبر، وإنهاء التحقيقات الداخلية بشأن الحرب وعرضها على المسؤولين الحكوميين المعنيين.

ونقل موقع «والا» الإسرائيلي عن مسؤولين إسرائيليين أن هاليفي سيتصدّر موجة ضخمة من الاستقالات بين المسؤولين في المراكز العليا في الجيش «الذين كانوا جزءًا من الفشل الأمني الذي أدى إلى السابع من تشرين الأول / أكتوبر».

وقال المسؤولون إن «ضباطًا آخرين ذوي رتب عالية سينهون أدوارهم كما هو مخطط له ويستقيلون دون انتظار الإقالة».

كما أوضحوا أن وزير الدفاع يوآف غالانت يدعم بشكل كامل رئيس الأركان هاليفي، و»يؤمن بمهنيته»، ويعتقد أنه سيقود الجيش الإسرائيلي لتحقيق أهدافه للحرب.