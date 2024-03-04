هانوي عاصمة فيتنام تتصدر قائمة المدن الأكثر تلوثا في العالم

هانوي: غطى ضباب دخاني كثيف شوارع العاصمة الفيتنامية هانوي اليوم الاثنين، وهو ما أدى لانخفاض الرؤية بشكل كبير بسبب تلوث الهواء الناجم عن مستويات عالية من الجزيئات الناجمة عن انبعاثات المركبات والغبار الدقيق المرتبط بعمليات البناء.

وبحسب بيانات مؤشر أير فيجوال، المختص بتوفير معلومات عالمية مستقلة عن تلوث الهواء عبر تطبيق للهواتف المحمولة، بلغت مستويات الجزيئات الصغيرة الخطرة المعروفة باسم بي.إم2.5 في هواء هانوي 187 ميكروغراما لكل متر مكعب في وقت متأخر اليوم الاثنين، (بالتوقيت المحلي)، لتتصدر هانوي قائمة المدن العالمية الأكثر تلوثا.

ووفقا لتقرير البنك الدولي عام 2021، شكلت الانبعاثات الصادرة عن ثماني ملايين مركبة مسجلة في هانوي 30 بالمئة من تلوث جزيئات الهواء ومثلت انبعاثات القطاع الصناعي 30 بالمئة أخرى.

وجرى تأجيل نحو 100 رحلة طيران من وإلى مطار دولي في هانوي أو جرى تحويلها إلى مدن أخرى في الثاني من فبراير/ شباط بسبب الضباب الكثيف وتفاقم تلوث الهواء.

(رويترز)