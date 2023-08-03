هانيبال القذافي: يريدون ملياري دولار لإطلاق سراحي… والدفاع: كان في عمر سنتين حين جرت الحادثة

طرابلس ـ «القدس العربي»: أثارت قضية نجل العقيد الليبي السابق معمر القذافي، جدلا محليا وعربيا في الأيام القليلة الماضية، مع التردي المستمر في حالته الصحية إثر إضرابه على الطعام من داخل الأراضي اللبنانية . تضارب في الأخبار والأقوال بين فريق الدفاع الخاص بنجل القذافي والمتابعين لقضيته من لبنان، حيث يقول فريق دفاعه إنه احتجز بلا محاكمة او دليل على تورطه، حيث كان يبلغ من العمر ثلاث سنوات فقط أثناء وقوع القضية محط الجدل.

وفي تصريحات جديدة صدرت من الطرف الآخر للمرة الأولى قال مقرر لجنة المتابعة الرسمية لقضية إخفاء موسى الصدر ورفيقيه القاضي حسن الشامي، إن نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، هانيبال القذافي، اعترف في عشر صفحات حول قضية اختفاء الصدر.

وتابع الشامي في لقاء مع قناة الجديد اللبنانية، أن من بين ما اعترف به هانبيال هو حجز الصدر مدة 4 أعوام في مكان ما في بلدية جنزور في العاصمة طرابلس، بين 1978 و1982.

“مغادرة الصدر من ليبيا إلى روما، وأنها كانت لشخص ينتحل شخصية الصدر وبمشاركة موسى كوسى وآخرين، نافيا صحّة الرواية الرسمية لليبيا القذافي”، وفق ما أفاده القاضي.

و”أنه يصدر تهديدات ويقوم بابتزازات وتصريحات من داخل السجن، بالإضافة إلى تغييره فريق دفاعه عشرات المرات”.

وشن القاضي الشامي هجوما على عائلة القذافي حيث قال: إنها ترمي ادعاءات غير صحيحة في حقنا، بالإضافة إلى ظنها بأن المال يحل كل شيء، وفق قوله.

وأوضح القاضي اللبناني أن استمرار اعتقال هانيبال إلى الآن، سببه “كتم المعلومات، والتدخل اللاحق في الخطف المستمر، وهذه فقط عقوبتها المؤبد”، وفق قوله، مردفا أن توقيف نجل القذافي في لبنان ابتداء جاء بناء على إشارة الإنتربول وليس بادعاء من عائلة موسى الصدر، حسب قوله.

وشدد الشامي على أن هناك “وساطات محترمة” تعمل على إنهاء قضية هانيبال وتسويتها، مشددا على أن الأولوية تكمن في كشف تفاصيل قضية الصدر بشكل كامل.

وكانت السلطات اللبنانية قد اعتقلت هانيبال القذافي عام 2015، بتهمة الاختطاف والقتل، فيما يتعلق بقضية اختفاء موسى الصدر ورفيقيه، حيث تعتبر قضية اختفاء موسى الصدر إحدى القضايا الأكثر تعقيدا وأهمية في لبنان، وما زالت تثير جدلا واسعا حتى اليوم.

وجاءت تصريحات الشامي ردا على تصريحات سابقة لأحمد قذاف الدم في القناة ذاتها، استغرب فيها مواصلة احتجاز هانبيال في لبنان، نافيا أن تكون له علاقة بالقضية و”قد كان عمره حين وقوعها عامين”.

وفي مقابل رواية القاضي الشامي، يقول فريق الدفاع الخاص بهانبيال إنه يواجه ظروفا صحية سيئة داخل معتقلة بعد إضرابه عن الطعام.

وقبل ذلك أكد دفاع هانيبال القذافي، في تصريحات، تدهور صحته في السجن ودخوله في مرحلة الخطر، حيث رفض نقله إلى لعناية المركزة بعد انخفاض حاد في نبضه.

وحمل دفاع هانيبال جميع الجهات المختصة المسؤولية عن سلامته مطالبا بالتدخل للإفراج عنه.

وأعلن هانيبال القذافي المعتقل منذ سنوات في لبنان، أنه سيستمر في الإضراب عن الطعام حتى يتم الإفراج عنه، مضيفا أن ما يحدث معه يجسد مدى الظلم ويكشف فساد القضاء اللبناني.

وتابع: “حكام لبنان يشترطون لإطلاق سراحي التخلي عن الأموال الليبية البالغة ملياري دولار”، مضيفاً “الأشخاص الذين خطفوني من سوريا طلبوا المال مقابل حريتي منذ اللحظة الأولى”.

وقالت مصادر متطابقة إن حالة نجل القذافي الصحّية تراجعت جدا عقب أسابيع من دخوله في إضراب عن الطعام، احتجاجا على ما يعتبره “توقيفا تعسفيا وسياسيا”، وتنديدا بالمماطلة في حسم قضيته ولتعرّضه للظلم .

وقبل أيام قالت وزارة العدل في حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، إنّها طالبت السلطات اللبنانية بالتعاون معها لحل قضية هانبيال، نجل العقيد الراحل معمر القذافي، المحتجز في لبنان منذ سنوات.

وأضافت، في بيان لها، أنها تواصلت مع الحكومة اللبنانية، لكن الأخيرة لم تعترف بهذا التواصل، مشيرةً إلى أنّ السلطات اللبنانية ادعت أنّ ملف نجل القذافي “منظور أمام دوائر ذات اختصاص” في القضاء اللبناني.

وأشارت الوزارة إلى أنها طلبت من وكيل وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية وأعضاء اللجنة المشكلة لمتابعة ملف نجل القذافي “باتخاذ الإجراءات اللازمة، والوقوف على الحالة الصحية المتردية التي وصل إليها هانيبال”.

وفيما أكدت أن حكومة الوحدة الوطنية حريصة على رفع المظالم عن جميع الليبيين مهما كانت انتماءاتهم، عبرت عن اطمئنانها بأنّ “القضاء اللبناني سيُحقق العدالة وسيتخذ قراره بالإفراج عن هانيبال القذافي”.

وفي 10 حزيران /يونيو الماضي، شكلت حكومة الوحدة الوطنية لجنة حكومية لمتابعة وضع هانبيال، المسجون في لبنان منذ سنوات.