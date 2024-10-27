هاني أبو أسعد: السينما تدافع عن الهوية الفلسطينية ونحتاج إلى «بريكس» فني لمواجهة مشاريع الحرب والتدمير

القاهرة – «القدس العربي»: عقد مهرجان الجونة السينمائي جلسة حوارية استضافت المخرج الفلسطيني العالمي هاني أبو أسعد، وأدارها الناقد السينمائي أحمد شوقي، رئيس الاتحاد الدولي للنقاد، حيث تناولت الجلسة مسيرة أبو أسعد في عالم السينما ورحلته إلى العالمية، بالإضافة إلى دور السينما كأداة للتعبير عن القضية الفلسطينية، وما تواجهه من تحديات أمام هيمنة النظام العالمي على الفنون الهادف.

استهل حديثه بتقديم تعريف عميق عن نفسه كإنسان أولاً وفنان ثانياً، موضحًا كيف شكلت هويته كفلسطيني وعربي مسيرته السينمائية، حيث صرح قائلاً: «لا يمكن لأي إنسان أن يحقق التقدم إلا من خلال جماعة لها حقوق متساوية، وهو ما نفتقده اليوم، في ظل مشروع حرب يهدف لتدمير العالم العربي» . مؤكداً على موقفه المناهض لهذا المشروع، وشدد على أنه يستخدم كل ما يمتلك من مواهب كوسيلة للدفاع عن قضايا أمته العربية.

وتطرق إلى خلفيته الأكاديمية كمهندس قبل أن يتوجه إلى عالم الفن، موضحًا أن دخوله هذا المجال كان بدافع الحب والرغبة في التعبير عن قضيته. وأضاف أن فيلمًا تناول السردية الفلسطينية ألهمه ليدرك أن السينما يمكن أن تكون أداة مقاومة ونضال، مؤكدًا على أهمية دور الفن كجزء من النضال الفلسطيني.

وفي حديثه عن الصعوبات التي تواجه السينما الفلسطينية، أشار أبو أسعد إلى العراقيل التي تفرضها قيود التمويل العربي والتي غالباً ما ترتبط بشروط تمس حرية الطرح الفني، قائلاً: «أغلب التمويل العربي مشروط، وهناك رقابة صارمة على المواضيع الهامة، وأتمنى أن يدرك المسؤولون أن مناقشة هذه القضايا ليست تهديداً، بل إثراء للمجتمع» .

وأضاف أن التحديات لا تقتصر فقط على التمويل، بل تشمل الضغوط التي تمارسها الأنظمة المهيمنة، مما يدفع صناع السينما إلى التنازل عن مبادئهم أحيانًا. وللتغلب على هذه العقبات، اقترح إنشاء منظومة سينمائية عربية مستقلة، مستوحاة من تكتلات مثل «البريكس»، بهدف تحقيق استقلالية في التمويل والإنتاج.

ورغم الصعوبات، أبدى تفاؤلاً بالمستقبل، حيث أكد أن هناك الكثير من المواهب العربية القادرة على تقديم رسائل عميقة تعبر عن الواقع العربي وتصل إلى العالم الخارجي. ودعا المخرج الفلسطيني إلى عدم التخلي عن المبادئ في مواجهة الضغوط المفروضة على صناع السينما، مؤكداً أن الطريق إلى العالمية يبدأ من النجاح في الوطن، كما يجب على السينمائيين تقبل الفشل كجزء من رحلة النجاح دون الانغماس في دور الضحية، فالفشل هو جزء من نضال الفنان في سبيل تقديم عمل فني حقيقي ومؤثر.

واختتم هاني الجلسة بعبارات ملهمة، مشجعًا صناع الأفلام على الإيمان بقدرتهم على تجاوز العقبات وإيصال رسائلهم، مشيرًا إلى أن المقاومة الحقيقية تبدأ بخلق بيئة سينمائية عربية تتيح للفنانين التعبير بحرية ودون تقييد، بما يسهم في استعادة هويتنا ودعم قضايانا العادلة من خلال الـفن.