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هاني رمزي يكشف حقيقة هجرته من مصر إلى كندا- (فيديو)

منذ 37 دقيقة

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“القدس العربي”: سخر الفنان المصري هاني رمزي من الأنباء التي تحدثت، خلال الساعات الأخيرة، حول تركه مصر وهجرته مع شقيقيه إلى كندا.

وخلال مداخلة تليفونية مساء السبت مع برنامج “على مسئوليتي” الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، قال هاني: “تقريباً كده هم قرأوا بوست للدكتور خالد منتصر بيقول فيه إنه هيسافر إلى كندا وأنا معاه.. وإحنا لما بنسافر بنقابل العظماء من المصريين اللي هاجروا وقلبهم على البلد ومبيحبوش يشوفوها في الظروف الصعبة دي”.

وأضاف هاني: “أنا مختفي في الساحل الشمالي، وده أحلى اختفاء، وأنا مش بأحط الكلام ده في دماغي، وفوجئت بزملائي بيسألوني عن الموضوع وأنا ضحكت وقلت لهم هو أنتم أخذتم الموضوع بجد، الناس دي بتتهري في أي كلام وخلاص وللأسف مش عارفين يكذبوا”.

وكشف هاني رمزي عن أنه فكّر بالفعل في السابق في الهجرة، ولكن هذا حدث وقت تولي الإخوان المسلمين مسؤولية الحكم، وقدّم بالفعل على إقامة في الولايات المتحدة الأمريكية بعد النصائح التي تلقاها من مقربين، بسبب هجومه على الإخوان في برنامجه.

 

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