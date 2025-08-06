هاني شاكر: تجويع أطفال غزة مشهد يدمي القلوب وهذا وضع لا يحتمل

القاهرة – «القدس العربي»: علق النجم المصري هاني شاكر على تجويع أطفال غزة والإبادة الجماعية للقطاع بالكامل قائلا «إنه مشهد يدمي القلوب ولا بد من أن تكون له نهاية قريبة».

ووصف الوضع الإنساني في القطاع بأنه أمر صعب جدا ولا يحتمل، مطالبا القوى العظمى بضرورة إنهاء الحرب في غزة وعودة الحقوق لأصحابها.

ويتواصل تأكيد الفنانين المصريين على التضامن والدعم اليومي لإظهار الحقيقة المريرة التي تعيشها غزة. ويتخذون من فنهم وأصواتهم وسيلة للتعبير عن رفضهم للظلم والاستمرار في مواجهة حرب الابادة التي تستهدف الهوية والوجود الفلسطيني.

ويأتي تصريح الفنان في وقت تشهد فيه معظم دول العالم تجمعات وتصريحات نارية لفنانين ومثقفين ونشطاء تجرم أفعال اسرائيل تجاه أهالي غزة، ويرفعون الصوت عاليا كقوة ناعمة ومؤثرة. غير أن المهرجانات والاحتفالات في غالبية الدول العربية في أوجها، ويتجاهل أغلبها توجيه الدعم ولو فنيا لمجوعي غزة.