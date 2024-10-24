هاني شاكر يبكي أثناء غنائه «بحبك يا لبنان» في مهرجان الموسيقى العربية

بيروت – «القدس العربي»: أحيا المطرب المصري هاني شاكر حفلا جماهيريا كامل العدد ضمن سهرات مهرجان الموسيقى العربية، على خشبة مسرح النافورة، مجموعة من أروع أغانيه التي قدمها على مدار مشواره الفني وأغاني الموسيقى العربية التي ارتبطت في الوجدان بمشاعر الزمن الجميل.

وفاجأ الجمهور بعدة أغان جديدة، منها «أحلف بسماها، الشهيد، الهوية عربي، بحبك يا لبنان»، والتي قدمها باللهجة اللبنانية، وبكى وهو يغنيها، تعاطفا مع ما يجري لبلد الأرز الجميل، من قتل ودمار، وسط صمت عربي ودولي أقل ما يوصف به بأنه مخجل.

وكان المطرب قرر تأجيل حفلاته، التي كان من المفترض أن يحيها في الولايات المتحدة الأمريكية خلال هذا الشهر، حيث أبلغ الشركة المنظمة لتلك الحفلات بتأجيلها، على أن يتم تحديد مواعيد جديدة بعدما تهدأ الأمور في لبنان. وقال في تصريحات صحافية إن تأجيل إحياء حفلاته هو أقل شيء يستطيع أن يفعله تعبيراً منه عن التضامن مع الشعب اللبناني الشقيق، حيث إنه حزين عما يحدث في المنطقة بشكل كامل، متمنياً أن تهدأ الأمور ونعود إلى حياتنا الطبيعية. وكان نشر أغنية جديدة تضامنا مع الشعب الفلسطيني، على جميع المنصات الموسيقية والتطبيقات. وتحمل الأغنية اسم «الهوية عربي»، وهي من كلمات أسامة حسن، وألحان مصطفى شكري، وتوزيع أحمد أمين. وأهدى العمل الجديد الى «أرواح الشهداء، والشعب الفلسطيني الصامد».