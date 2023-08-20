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هاني شاكر يدخل عالم الذكاء الاصطناعي ويحضر مفاجآت لجمهوره- (فيديو)

منذ 22 دقيقة

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لندن- “القدس العربي”:

دخل الفنان هاني شاكر، مجال استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي بأغنية جديدة تحمل اسم “مروَّق”، وهي أحدث أغانيه التي تتناسب مع فصل الصيف حيث تتميز كلماتها بالبساطة والاختلاف.

واستخدم في الفيديو كليب الخاص بها تقنية الذكاء الاصطناعي، من خلال تسليط الضوء على حكايات المصيف والبحر مثل التجمع مع الأصدقاء أو العائلة، والجلوس على الرمال وترك كل ما قد يُعكر صفو الحياة وراء الظهر.

كما أعرب صناع الأغنية في تصريحات صحافية، عن سعادتهم بالتعاون مع هاني شاكر، وأنهم يقومون خلال هذه الفترة بتحضير العديد من المشاريع الغنائية المقبلة، والتي يظهر فيها الفنان المصري بشكل مختلف سيكون مفاجأة للجمهور العربي.

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