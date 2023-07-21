هاني شاكر يرد على الاتهامات بأنه السبب في مرض إيمان البحر درويش

لندن- “القدس العربي”:

ردّ الفنان هاني شاكر على الاتهامات بأنه السبب في مرض الفنان إيمان البحر درويش بسبب الخلافات بينهما.

وقال شاكر في حوار مع مجلة “لها، إن هذه اتّهامات عارية تماماً عن الصحة، كما أن الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين اتصل بي ونفى أن يكون قد أدلى بتصريحات يتّهمني فيها بالتسبّب في مرض إيمان البحر درويش، فالأخير صديق لي، وأكنّ له كل الاحترام والتقدير، وأدعو الله أن يتمم شفاءه على خير، علماً أنه لم يكن بيننا أي مشاكل شخصية، بل كانت مشاكل خاصة بالعمل النقابي.

ويستعد هاني شاكر للعودة إلى عالم الغناء بعد غياب لأكثر من ثمانية أشهر التقط خلالها أنفاسه عقب المشاكل والأزمات التي واجهته في فترة توليه منصب نقيب الموسيقيين المصريين، والتي دفعته لتقديم استقالته.

وقال شاكر: “أصبحت حرّاً طليقاً، وقادراً على ممارسة أعمالي الفنية والغنائية، وإحياء الحفلات في مختلف الدول العربية، منها حفل كبير أحييته أخيراً في مدينة طرابلس اللبنانية، كما أصبحت متواجداً بكثرة مع أسرتي وأحفادي، خاصة بعدما رُزقت بحفيدة جديدة من ابني شريف”.

وأوضح: “انتهيت بالفعل من تسجيل أغنية بعنوان “الكبير” من المقرر أن تُطرح بداية الشهر المقبل، وستكون مفاجأة كبرى لجميع عشاقي في الوطن العربي، وأعمل حالياً على طرح أغنية جديدة كل أسبوعين أو شهر على أقصى تقدير”.