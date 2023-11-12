هاينر يحذر المغربي مزراوي من تكرار منشور دعم فلسطين

ميونخ: حذر هيربرت هاينر رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، مدافع الفريق نصير مزراوي من تكرار منشوره المثير للجدل المؤيد لفلسطين على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال هاينر اليوم الأحد في الاجتماع السنوي العام للنادي إن النادي “تعامل مع هذا الموضوع المعقد بمسؤولية قدر الإمكان”.

وأضاف :”في المجمل، شيء واحد فقط واضح هو أن شيئا مثل هذا يجب ألا يحدث مجددا”

وتم السماح للمغربي مزراوي بالبقاء مع الفريق مع عدم الإعلان عن العقوبة الداخلية التي تم فرضها عليه بعدما تحدث علنا وسط الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس، التي تسيطر على قطاع غزة.

وأضاف هاينر :” معاداة السامية لا مكان لها في عالمنا. بايرن يريد السلام في كل أنحاء العالم- خاصة في الشرق الأوسط وأوكرانيا”.

وانتهز هاينر الفرصة لتوجيه الشكل لجوليان ناغلسمان، مدرب الفريق السابق والذي أقيل بشكل مفاجئ من قبل النادي في آذار/مارس الماضي، قبل أن يتولى تدريب المنتخب الألماني.

وكان ناغلسمان قد أقاله أوليفر كان الرئيس التنفيذي وحسن صالح حميديتش، المدير الرياضي، واللذان تمت إقالتهما من بايرن.

ولوقت طويل أشار النقاد إلى أن هاينر لم يكن متفقا مع قرار إقالة ناغلسمان وتعيين توماس توخيل لتدريب الفريق.

وتمكن بايرن من التتويج بلقب الدوري الألماني ( البوندسليغا) تحت قيادة توخيل ولكنه ودع بطولتي كأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا.

وقال هاينر :” أود أن أشكر جوليان ناغلسمان على الوقت الذي قضاه في بايرن ولفوزه بلقب البوندسليغا في .2022 نتمنى له كل التوفيق مع المنتخب الوطني”.

وتستضيف ألمانيا منافسات يورو 2024 في حزيران/يونيو المقبل.

(د ب أ)