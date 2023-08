هبة سعدية.. أول حكمة فلسطينية ومحجبة تشارك في تحكيم كأس العالم للسيدات- (صور وتغريدات)

رام الله- “القدس العربي”:

أصبحت الحكمة هبة سعدية أول فلسطينية ومحجبة تشارك في تحكيم مباراة في تاريخ كأس العالم لكرة القدم للسيدات، إذ كانت حكمة مساعدة في مباراة إنكلترا والصين في ختام منافسات المجموعة الرابعة للمونديال.

وقال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر حسابه على منصة “إكس” (تويتر سابقا): “كتبت هبة سعدية التاريخ بأن أصبحت أول امرأة فلسطينية على الإطلاق ضمن فريق تحكيم مباراة بكأس العالم لكرة القدم للسيدات”.

🇵🇸 Heba Saadieh created history by becoming the first ever Palestinian woman to be appointed as #FIFAWWC match official!#CHN | #ENG | #FIFAWWC pic.twitter.com/zBC48NUkZ7

— #AsianCup2023 (@afcasiancup) August 1, 2023