هبة سعدية.. أول حكمة فلسطينية ومحجبة تشارك في تحكيم كأس العالم للسيدات- (صور وتغريدات)

رام الله- “القدس العربي”:

أصبحت الحكمة هبة سعدية أول فلسطينية ومحجبة تشارك في تحكيم مباراة في تاريخ كأس العالم لكرة القدم للسيدات، إذ كانت حكمة مساعدة في مباراة إنكلترا والصين في ختام منافسات المجموعة الرابعة للمونديال.

وقال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر حسابه على منصة “إكس” (تويتر سابقا): “كتبت هبة سعدية التاريخ بأن أصبحت أول امرأة فلسطينية على الإطلاق ضمن فريق تحكيم مباراة بكأس العالم لكرة القدم للسيدات”.

بدوره، علق الحساب الرسمي لـ”كأس العالم FIFA” بالقول: “الحكمة الدولية هبة سعدية دخلت التاريخ اليوم. تواجدت في مباراة الصين وإنكلترا وأصبحت أول حكمة فلسطينية محجبة في كأس العالم للسيدات FIFA”.

الحكمة الدولية "هبه سعدية" دخلت التاريخ اليوم 🔖 تواجدت في مباراة الصين وإنجلترا وأصبحت أول حكمة فلسطينية محجبة في كأس العالم للسيدات FIFA 🏆#BeyondGreatness | #FIFAWWC — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) August 1, 2023

وتمكن المنتخب الإنكليزي من الفوز 6-1 على الصين وتأهل إلى دور الـ16 في صدارة المجموعة الرابعة ليواجه نيجيريا على مقعد في دور الثمانية.

وهذا أحدث الإنجازات العربية التي تشهدها النسخة الحالية من البطولة المقامة في أستراليا ونيوزيلندا، حيث أصبح المغرب أول منتخب عربي على الإطلاق يشارك في البطولة.

كما أصبحت ابتسام الجريدي صاحبة أول هدف عربي في البطولة عندما قادت منتخب المغرب إلى الفوز 1-صفر على كوريا الجنوبية ليتجاوز الخسارة الثقيلة 6-1 في مباراته الأولى أمام ألمانيا.

وأصبحت المدافعة المغربية نهيلة بنزينة أول لاعبة ترتدي الحجاب في كأس العالم للسيدات.