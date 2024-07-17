هبة طوجي تشارك أسامة الرحباني في مهرجان جرش الأردني

بيروت – «القدس العربي»: تشارك المطربة اللبنانية هبة طوجي في مهرجان جرش الأردني للثقافة والفنون، في دورته الثامنة والثلاثين لهذا العام، في حفل موسيقي ضخم يُقام على المسرح الرئيسي للمدينة الأثرية، من المقرر له اليوم الخميس.

وتشارك في هذا الحفل الملحن الموسيقي أسامة الرحباني. ويمثل هذا الحفل ثمرة تعاون فني مميز بينهما، حيث سبق وأن قدما العديد من الأعمال الناجحة سوياً، بما في ذلك أربعة ألبومات غنائية: «لا بداية ولا نهاية» (2011)، «يا حبيبي» (2014)، «هبة طوجي 30» (2017)، و«بعد سنين» (2023).

وتمتلك هبة طوجى الكثير من التجارب المميزة، التى سبق وشاركت فيها، والتي يعد أهمها مشاركتها بأداء دور البطولة النسائية في «اسميرالدا» في المسرحية الفرنسية التاريخية «نوتردام دوباري» على أكبر المسارح في العالم.

وشاركت مع أسامة الرحباني في ألبوم عيد الميلاد باللغتين العربية والإنكليزية «هللويا» 2017، كما تعاونت مع فنانين عالميين مثل بينتا تونيكس، ولويس فونسي، وإبراهيم معلوف، وماثيو شديد، كما غنّت دويتو في حفل مع أندريا بوتشيلي، مثلما قدّمت عروضًا على أرقى المسارح والمهرجانات في العالم العربي.