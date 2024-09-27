هبوط أسعار النفط مع تأثر معنويات السوق بتوقعات زيادة الإمدادات

تراجعت أسعار النفط لليوم الثالث على التوالي اليوم الجمعة وتتجه لإنهاء الأسبوع على انخفاض مع تركيز المستثمرين على توقعات بزيادة الإمدادات من ليبيا والدول المصدرة للنفط في تحالف أوبك+ الأوسع.

بحلول الساعة 0036 بتوقيت جرينتش، خسرت العقود الآجلة لخام برنت 57 سنتا بما يعادل 0.8 بالمئة إلى 71.03 دولار للبرميل كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 58 سنتا أو 0.9 بالمئة إلى 67.09 دولار للبرميل.

وعلى أساس أسبوعي، من المتوقع أن ينخفض خام برنت بنحو 4.6 بالمئة في حين يتجه الخام الأمريكي لتكبد خسارة بنسبة 6.6 بالمئة.

(رويترز)