هبوط أغلب أسواق الخليج وسط ضبابية الرسوم الجمركية الأمريكية

لندن: أنهت أغلب أسواق الأسهم في منطقة الخليج تعاملات الأحد على تراجع في وقت زادت فيه تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتهم فيها الصين بمخالفة اتفاق تجاري ثنائي أجواء الضبابية المتعلقة بالرسوم الجمركية.

كما أعلن ترامب مضاعفة الرسوم المفروضة عالميا على الصلب والألمنيوم إلى 50 بالمئة. ثم قال في وقت لاحق إنه سيتحدث إلى نظيره الصيني “على أمل” حل الخلافات.

وأعادت محكمة استئناف اتحادية الأسبوع الماضي مؤقتا أغلب الرسوم الجمركية بالغة الارتفاع التي فرضها ترامب بعد يوم واحد من إصدار محكمة تجارية أمريكية حكما مفاده أن ترامب تخطى صلاحياته بفرض تلك الرسوم وأمرت بتعليقها فورا.

وهبط المؤشر السعودي 1.5 بالمئة بضغط من تراجع 2.2 بالمئة لسهم مصرف الراجحي و0.9 بالمئة لسهم البنك الأهلي السعودي. كما نزل سهم أرامكو 0.7 بالمئة.

وأصدرت شركة أرامكو السعودية نشرة جديدة لبرنامجها الخاص بإصدار الصكوك، مما يشير إلى أن شركة النفط العملاقة المملوكة للدولة قد تلجأ قريبا إلى أسواق الدين مجددا بعد أن جمعت خمسة مليارات دولار من بيع سندات على ثلاث شرائح الأسبوع الماضي.

لكن المؤشر القطري ارتفع 0.4 بالمئة وأنهى سلسلة خسائر استمرت خمس جلسات بدفعة من زيادة 1.1 بالمئة في سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك منطقة الخليج.

وفي البحرين، نزل المؤشر 0.1 بالمئة إلى 1919 نقطة، وتراجع بالنسبة ذاتها مؤشر سلطنة عمان مسجلا 4565 نقطة. أما في الكويت فارتفع المؤشر 0.4 بالمئة إلى 8832 نقطة.

وخارج منطقة الخليج، نزل مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.6 بالمئة بضغط من تراجع بنسبة 2.7 بالمئة في سهم البنك التجاري الدولي.

(رويترز)